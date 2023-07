Tragische Katzengeschichte aus einem Tierheim in NRW!

Erst waren es drei Kätzchen und dann nur noch zwei. Für die Jungtiere begann ihr Leben ziemlich holprig und beinahe wäre sie als Streuner geendet. Für zwei konnte ein Tierheim in NRW allerdings noch etwas tun, für das dritte leider nicht mehr. Hier die ganze traurige Geschichte.

Tierheim in NRW nimmt Katzen auf – unglaublich, was ihnen zugestoßen ist

„Diese beiden Redheads haben in ihrem jungen Leben schon mehr Abenteuer erlebt als so manche Mieze in ihrem ganzen Leben“, erzählt das Tierheim Köln-Dellbrück. Für sie ging es schon „zweimal quer durch NRW“. Ihre Reise begann damit, dass sie Mitte Juli einfach so auf einer Raststätte in Köln an der A3 ausgesetzt worden.

Da waren sie noch zu dritt und fielen einem Autofahrer aus Duisburg auf, der sie sofort mitnahm und ins Tierheim bringen wollte. Dort hatte man allerdings gar keinen Platz mehr für sie, weshalb das Tierheim in Köln-Dellbrück anrief.

Tragischer Verlust

Diese beiden Schnucken müssen nun im Tierheim in NRW auf ihre Genesung warten. Foto: Tierheim Köln-Dellbrück

Nun sitzen die beiden Kätzchen dort in der Krankenstation und die Pfleger kümmern sich aufmerksam um sie. Doch warum sind es jetzt nur noch zwei und nicht mehr drei? „Jetzt einmal die ganze Geschichte von vorne“, müssen die Tierpfleger bestürzt mitteilen. Denn Nummer drei ist schon kurz nach der Ankunft in Köln gestorben.

„Sie war nur halb so groß wie ihre vermutlichen Geschwister und baute ganz plötzlich total ab. Wir brachten sie noch als Notfall in eine Tierklinik, doch leider konnte man ihr nicht mehr helfen.“

Tierheim in NRW mit wichtiger Bitte

Erst ausgesetzt, dann der Verlust eines Geschwisterchens – das darf man getrost einen „bescheidenen Start ins Leben nennen“. Für die beiden tapferen Kämpfer will das Tierheim in NRW „das schönste Zuhause der Welt bekommen“. Allerdings müssen es die zwei erst mal aus der Krankenstation herausschaffen. Bis dahin sollten sich Interessenten zunächst noch mit ihren Vermittlungsfragen gedulden.