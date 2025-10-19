Tierheim in NRW: Katze Kli fliegt zu Hause raus – bei ihrem Anblick haben viele einen schlimmen Verdacht

Drama aus einem NRW-Tierheim! Wie die Tierschützer aus Köln-Dellbrück mitteilen, wurde die Katze „Kli“ von ihrer Besitzerin offenbar abgegeben, weil das Tier sie wiederholt angegriffen habe.

„Na, kleine Kli, was hast du verbrochen, dass du von zu Hause rausgeflogen bist?“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook. In den Kommentaren haben einige Menschen einen schlimmen Verdacht um die kleine Katze.

Verbotene Qualzucht im Tierheim NRW?

Das Tierheim NRW will die Lage erst in Ruhe prüfen. Momentan hat Kli Zeit, sich einzugewöhnen. „Wir lassen sie erst einmal zur Ruhe kommen und schauen dann, ob sie wirklich eine Kampfsportlerin ist oder ob einfach nur die Chemie zwischen ihnen nicht stimmte“, erklärt das Tierheim-Team.

Auch interessant: Tierheim-Mitarbeiter aus NRW können es nicht glauben – es geht um 32 Katzen

In den Facebook-Kommentaren brodelt es: Einige User äußern deutliche Vorwürfe. Der Grund? Kli hat keine Barthaare, was auf eine in Deutschland verbotene Qualzucht hinweisen könnte. „Da wird hoffentlich geklärt, wo die her ist – bei Preisen bis 1.000 Euro doch ein tolles Geschäft“, schreibt ein Nutzer.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Katze, bei der es sich vermutlich um eine Sphynx-Katze handelt, könnte also aus einer fragwürdigen Zucht stammen. Kritiker vermuten zudem einen weiteren möglichen Fehler: Katzen der Rasse, zu der Kli vermutlich gehört, sollte man nicht alleine halten. „Da hat anscheinend jemand mit einem Modetier protzen wollen, und prompt hat es nicht gut geklappt“, so der Nutzer weiter.

Tierheim NRW kämpft gegen Tierleid

Das Tierheim NRW sieht sich immer wieder mit solchen Schicksalen konfrontiert. Dass Tiere aus Mode heraus angeschafft und dann abgegeben werden, ist längst kein Einzelfall. Experten warnen: Viel zu leicht lassen sich Tiere kaufen und – ohne ausreichende Kontrollen – vermehren. Leidtragende sind die Vierbeiner.

Mehr Nachrichten für dich:

Jetzt bleibt für Kli zu hoffen, dass sie von einem neuen Besitzer eine Chance bekommt. Nach der Untersuchung wird das Tierheim sie dann abgeben können. Dann könnte sich auch herausstellen, dass es sich um eine Sphynx-Katzenrasse handelt.

Diese haben meistens keine Schnurrharre. Diese Tasthaare, auch Vibrissen genannt, sind jedoch für Katzen wichtig, um sich im Raum zu orientieren. Katzenzuchten ohne Tasthaare gelten daher in Deutschland als Qualzuchten.