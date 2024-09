Tierheim in NRW will Katzen vermitteln – hinter ihnen steckt ein wildes Geheimnis

Der Katzenschutzbund Köln in NRW sucht ein Zuhause für die zwei Katzen Anna und Elsa. Die beiden sind noch kein Jahr alt und ziemlich wild. Neugierig erkunden sie zurzeit jeden Winkel im Tierheim. Obwohl Anna noch etwas umtriebiger ist als Elsa, teilen die zwei jedoch ein Geheimnis.

Und das könnte über ihre Weitervermittlung entscheiden. Deshalb hilft jetzt auch „Tiere suchen ein Zuhause“ den zwei Schützlingen aus NRW.

Tierheim in NRW nimmt Wildfänge auf

Anna ist ein echter Wildfang. Sie liebt es, Kartons zu zerstören und ist noch viel neugieriger als ihre Schwester. Elsa ist etwas ruhiger, das könnte allerdings auch an ihrer gesundheitlichen Situation liegen. Sie hat nämlich ein kleineres Auge, nach einem Katzenschnupfen hat es sich nicht richtig herausgebildet und funktioniert vermutlich auch nicht. Das stört sie aber gar nicht beim Herumtollen.

+++ Baby-Katze landet in NRW-Tierheim – Pfleger fassungslos: „Schrecklich“ +++

Zum Glück, den zwischenzeitlich sah es für die beiden gar nicht gut aus. Als der Katzenschutzbund die Kleinen aufnahm, hing ihr Leben am seidenen Faden. Die zwei waren nämlich gar keine Hauskatzen, sie wurden draußen geboren, sind also tatsächlich wilde Tiere.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierheim in NRW sucht sicheres Zuhause

Kein Wunder, dass Anna und Elsa etwas schwerer zu bändigen sind, wenn sie doch wirklich erst gezähmt werden mussten. Dafür erweisen sie sich aber recht schnell als echte Schmusekatzen. „Das wilde und risikoreiche Leben auf der Straße haben Anna und Elsa hinter sich gelassen“, preist „Tiere suchen ein Zuhause“ die zwei an. „Aber so ganz sind die jungen Katzen noch nicht in der sicheren Welt angekommen.“

Mehr Themen:

Deshalb suchen die Geschwister gemeinsam ein neues Zuhause, am liebsten in Wohnungshaltung mit sicherem Freilauf – wegen Elsas Auge. Das sollte doch ein Leichtes werden. Denn der Beitrag der WDR-Sendung auf Instagram lockt schon jetzt Katzenbegeisterte hervor. „Sind die beiden zuckersüß“, schreibt etwa eine. „Ja, die zwei müssen unbedingt zusammenbleiben!“ Vielen wünschen „ganz viel Liebe für die zwei Zuckerschnuten“ und hoffen, dass sie schnell ein tolles Zuhause finden.