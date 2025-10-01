Zu viel Lasagne gefuttert? Irre, wie viele Kilos Katze Bella mit sich rumschleppt – NRW-Tierheim warnt

Jeder erinnert sich noch an den Film „Garfield“ beziehungsweise an den Hauptdarsteller, dem der Titel des Films gewidmet ist. Garfield ist ein orangefarbener, getigerter Kater, der für seine Faulheit, seinen Sarkasmus und seine große Liebe zu Lasagne und Essen im Allgemeinen bekannt ist. Und deshalb auch an Übergewicht leidet.

In einem Tierheim in NRW tigert aktuell eine Katze herum, die Garfield zum Verwechseln ähnlich sieht. Super süß werden viele denken, doch die Mitarbeiter warnen auch vor den bitteren Konsequenzen.

Tierheim in NRW stellt Garfield, äh Bella vor

Im Tierheim Witten-Wetter-Herdecke tapert Katze Bella gemächlich über den Boden in ihrer Unterkunft. Das liegt nicht etwa an ihrem fortgeschrittenen Alter oder ihrem Gemütszustand, sondern ihrem Gewicht. „Keine Garfield-KI, sondern eine echte Katze mit ein paar Kilos zu viel“, erklärt eine Tierpflegerin auf Facebook – auch wenn die Bilder ohnehin schon Bände sprechen.

Während die einen das vielleicht süß finden und die Katze am liebsten ganz fest an sich kuscheln würden, stellt die Tierheim-Mitarbeiterin klar, dass es sich hier um eine Gefährdung der Gesundheit von Bella handelt. „Für die Tiere ist es einfach nur schmerzhaft und eine Quälerei“, wird sie deutlich. Denn Übergewicht belastet auf Dauer Gelenke, Herz und Organe. Wie viele Kilos Katze Bella auf die Waage bringt, wird nicht verraten. Doch das Durchschnittsgewicht einer Hauskatze liegt etwa zwischen drei und 4,5 Kilogramm. Je nach Rasse kann das natürlich nochmal nach oben korrigiert werden.

Warnung an alle Halter

Oftmals meinen es Halter nur gut und wollen ihren Tieren etwas „Gutes“ tun, indem sie sie mit Leckerlis belohnen oder sogar ihr eigenes Essen mit ihnen teilen. Doch wie bei Menschen ist auch bei Tieren eine ausgewogene und angemessene Ernährung sowie ausreichend Bewegung maßgeblich für eine gute Gesundheit und ein langes Leben. Bella muss auf jeden Fall erstmal etwas abspecken, doch das muss nicht im Tierheim sein.

Denn nachdem ihr Besitzer leider krank wurde und sie schweren Herzens abgab, sucht die „Katze mit Charakter, Charme und ein bisschen mehr von allem“ ein neues Zuhause. Wer interessiert ist, soll sich beim Tierheim Witten-Wetter-Herdecke melden.