Tierheim in NRW: Mitarbeiter öffnen Paket mit toter Katze – „Einfach das Letzte“

Ein Tierheim in NRW hat kurz nach Weihnachten am Donnerstag (28. Dezember) ein äußerst trauriges Päckchen erhalten.

Als ein Mitarbeiter das Paket vor der Tür fand, machte er eine makabere Entdeckung. Darin befand sich eine tote Katze!

Tierheim in NRW ist unklar ob Katze noch lebte

Das Tierheim Bonn hat bekannt gegeben, dass am Donnerstagmorgen um kurz vor 7 Uhr eine tote Katze gefunden wurde. Die Mitarbeiter in der Frühschicht fanden das leblose Tier in einer geschlossenen Transportbox in einem Adidas-Karton vor dem Tierheimtor.

Die Katze mit Schildpattmuster ist weiblich, nicht gechipt/tätowiert und hatte Blut am Mäulchen. „Wir wissen nicht, ob sie noch lebte, als sie vor unserem Tor abgestellt wurde und möchten uns das auch eigentlich gar nicht vorstellen. Wundern würde uns es heutzutage aber nicht mehr“, schreibt das Tierheim.

Tierheim in NRW: „Sowas macht man nicht“

Das Tierheim Bonn rätselt darüber, ob die Katze einfach nur von jemanden gefunden wurde und dann im Tierheim „abgegeben“ wurde. In diesem Fall wäre es trotzdem sehr wichtig, dass man eine kleine Info über den Hergang/Fundort dazulegt, damit der eventuelle Besitzer ausfindig gemacht werden kann.

Vielleicht wollte sich aber auch einfach nur jemand die Entsorgungskosten sparen. Dazu findet das Tierheim Bonn klare Worte: „Wie auch immer – sowas macht man nicht!“

Das Tierheim Bonn gibt noch drei wichtige Sachen mit auf den Weg:

„1. Wir lesen auch bei gefundenen, verstorbenen Tieren die Chips aus und behalten die Tiere kostenfrei bei uns um einem Besitzer die Möglichkeit zu geben, sein Tier wieder abzuholen.

2. Das Aussetzen eines Tieres ist strafbar. Eines verletzten/schwer kranken Tieres, welches eventuell qualvoll gestorben ist, einfach das Letzte.

3. Hinweise werden vertraulich behandelt.“

Wer die Katze kennt, seine Katze vermisst, oder Hinweise geben kann, kann sich unter 0228/636995 oder unter info@tierheimbonn.de an das Tierheim wenden.