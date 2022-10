Tierheim in NRW: Katze muss zum Arzt – dort kommt Schreckliches ans Licht: „Muss verboten werden“

Tiere, die in ein Tierheim in NRW kommen, haben oftmals eine Vielzahl an Problemen. Abgesehen davon, dass sie kein Zuhause mehr haben, sind sie vielfach auch in einem erbärmlichen Zustand.

So ergeht es auch einer Katze in NRW. Als die Mitarbeiter des Tierheims die Samtpfote untersuchen lassen, ist es schlimmer als erwartet. Der Grund für das Leid der Katze lässt Tierliebhaber toben.

Tierheim in NRW bangt um kranke Katze

Katzen zählen zu den beliebtesten Haustieren in ganz Deutschland. Süße oder auch tollpatischige Videos von den Samtpfoten auf Youtube gehen oftmals innerhalb kurzer Zeit viral. Doch mit den flauschigen Tieren wird leider immer mehr Profit gemacht – wie der Fall von „Fräulein Firlefanz“ mal wieder beweist.

Eine weitere Tierheim-Geschichte: Hunde-Notfall in NRW: Tierheim-Mitarbeiter betreten Wohnung – und fallen vom Glauben ab

Fräulein Firlefanz ist noch ein Kitten und wurde kürzlich vom Tierheim Bergheim zum Onkel Doktor geschickt. Die Diagnose ist jedoch erschreckend. „Sie ist noch viel kränker, als wir dachten“, schreiben die Mitarbeiter zu einem Video auf Social Media.

Tierarzt mit schlimmer Diagnose

In dem kurzen Clip erklärt und zeigt der Tierarzt aus NRW an der Katze, welche körperlichen Defizite Fräulein Firlefanz hat. „Die Augenlider sind auf beiden Seiten oben nicht genug ausgebildet“ und damit leide sie an einer sogenannten Atresie. Das würde das Kätzchen derzeit aber noch nicht beeinträchtigen und könnte chirurgisch korrigiert werden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schlimmer dagegen seien die Ursachen für die starken Magenschmerzen des Tieres: „Wenn man sich den After ansieht, dann erkennt man, dass der Bereich zwischen After und Vagina nicht normal ist. Deshalb setzt sie seit mehreren Monaten Kot durch ihre Scheide ab“, so der Mediziner.

Noch mehr News aus NRW: A40 in NRW: Geisterfahrerin verursacht Unfall – zwei Tote, Autobahn gesperrt

DESHALB muss Katze leiden – „Sollte verboten werden“

Allerdings hätten der Katze die Schmerzen wohlmöglich erspart werden können. Denn Fräulein Firlefanz ist eine Scottish-Fold-Katze. Die Zucht dieser Katzen ist wegen angeborener Genmutationen seit langem umstritten. Tierliebhaber gehen in den Kommentaren deshalb auf die Barrikaden. Hier ein paar Reaktionen:

„Empfinde nur noch Hass für Menschen, die Qualzuchten unterstützen.“

„Ach du heilige …! Warum darf der Mensch züchten warum nur? Kauf dir Tiere und los geht’s, drauf los kreuzen usw. Das muss verboten werden.“

„Oh weh, die Arme! Als hätte jemand Frankenstein gespielt. Das ist ja grauenvoll.“

„Die arme Maus. Ich hoffe das man ihr helfen kann, dass sie ein halbwegs normales vor allem schmerzfreies Leben führen kann.“

Nun steht der Katze noch einiges bevor. Erst nach weiteren Untersuchungen könne man sagen, ob dem Tier geholfen werden kann.