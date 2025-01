Tierheim in NRW: Katzen-Mama aus vermüllter Wohnung gerettet – jetzt muss alles ganz schnell gehen

Rund ein Jahr ist es her, dass Alma gerettet wurde. In einer völlig vermüllten Wohnung war sie gefunden worden, lebte dort zusammen mit ihren Kindern unter jämmerlichen Bedingungen. Doch das Leben in einem Tierheim in NRW ist nichts für sie.

Die Katze braucht ein ruhiges Zuhause. Und das dringend. In dem Tierheim in NRW verkriecht sie sich seit einem Jahr in ihren Ecken.

Tierheim in NRW: Katze braucht ruhiges Zuhause

Es muss ein grausiger Anblick gewesen sein, der sich dem Ordnungsamt vor einem Jahr bot. Beim Räumen einer komplett zugemüllten Wohnung fanden Mitarbeiter Alma, die mit ihren Katzenbabys unter den schlimmen Bedingungen leben musste. Aus der Müll-Wohnung wurde sie gerettet. Richtig glücklich ist sie aber noch immer nicht.

+++ Tierheim NRW: Hund „aus der Hölle“ – Pfleger müssen heftig schlucken! +++

Dafür bräuchte sie ein neues Heim. „Im Tierheim hat sie ihre Zeit gebraucht, um anzukommen“, schreibt das Tierheim im rheinländischen Heinsberg. Möglicherweise auch, weil sie früher wild gelebt hatte. „Jetzt wäre aber ein toller Zeitpunkt, um wieder auszuziehen – in ein eigenes Zuhause.“

Alma mag Kontakt, bleibt aber im Versteck

In ihrem Übergangsheim lebt die neunjährige Europäisch Kurzhaar sehr zurückgezogen, doch alles andere als kontaktscheu. „Sie versteckt sich in ihrer Höhle und reagiert positiv, wenn der Mensch vorbeikommt und sie streichelt. Dann bedankt sie sich mit lautem Schnurren, kommt aber trotzdem nicht raus. Alma liebt Streicheleinheiten und genießt sie, aber ihr ist der Alltag im Tierheim viel zu unruhig.“

Mehr aktuelle News:

Deshalb soll sie zeitnah raus. „Alma lebt zwar mit anderen Katzen im Katzenzimmer zusammen, verzichtet aber auf Kontakt. Vermutlich wäre es schöner für sie, wenn sie als Einzelkatze leben dürfte. Kinder sollten nicht in dem Haushalt leben. Wie Alma auf Hunde reagiert, wurde nicht getestet“, heißt es vom Tierheim in NRW. Ein ruhiges Zuhause mit katzenerfahrenen Menschen wäre für sie genau das richtige.