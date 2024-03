Tierheim in NRW gibt Katze ungewöhnliche Namen – doch die Geschichte dahinter schockiert

Wenn Tiere in ein Tierheim in NRW kommen, ist ihre Geschichte meist sehr bewegend. Gerade Fundtiere haben oft ein tragisches Schicksal hinter sich, das vor allem Tierfreunde mitten ins Herz trifft. Immer wieder teilen die Tierpfleger die Geschichten der einzelnen Tiere in den sozialen Medien und machen dabei nicht selten sprachlos.

Als dieses Tierheim ein Foto von einer süßen Katze teilt, die schüchtern und verängstigt in die Kamera schaut, kann man schon erahnen, dass sie keine einfache Vergangenheit hat. In Anlehnung an diese Vergangenheit geben ihr die Tierpfleger einen ungewöhnlichen Namen.

Tierheim in NRW: Eine Katze namens „Window“

Ob Charly, Felix oder Simba – es gibt viele niedliche Katzennamen, die weit verbreitet sind. Das Tierheim Wesel nennt seine rote Fundkatze allerdings „Window“, zu Deutsch „Fenster“. So heißen nun wirklich nicht viele Katzen. Doch die Geschichte hinter dem Namen ist mehr als tragisch. Als „Window“ als vermeintliche Fundkatze in das Tierheim in NRW kam, war sie in einem unglaublich schlechten Zustand. Man hatte sie in einem gekippten Fenster hängend gefunden.

Durch diesen „Unfall“ wird sie ihr Leben lang humpeln. Nachdem sie in das Tierheim in NRW kam, dauerte es lange, bis sie sich einigermaßen erholen konnte und wieder zu Kräften kam, wie das Tierheim Wesel auf Facebook berichtet.

Bei neuen Menschen braucht sie Zeit und ist sehr zurückhaltend. Doch wer sie kennenlernt, bekommt mit „Window“ eine verschmuste und sehr liebe Katze, wie die Tierpfleger berichten.

Für die süße Samtpfote, die bereits 10 Jahre alt ist, sucht das Tierheim ein neues Zuhause. Dort sollte sie als Einzelkatze gehalten werden und über einen katzensicheren Balkon verfügen. „Window“ hat es verdient, in ein Zuhause zu kommen, wo man sich gut um sie kümmert, damit so ein schrecklicher Unfall wie mit dem gekippten Fenster nicht noch einmal passiert.