Tierheim in NRW ist mit den Nerven am Ende – die Lage spitzt sich immer weiter zu

„Wir müssen reden!“ – mit diesen deutlichen Worten wendet sich das Tierheim in Krefeld (NRW) an seine Follower in den sozialen Medien.

Das NRW-Tierheim hat in den vergangenen Wochen viele tragische Vierbeiner-Schicksale miterleben müssen. Mittlerweile hat sich die Lage derart zugespitzt, dass sich die Tierheim-Mitarbeiter nun emotional an die Öffentlichkeit wenden.

Tierheim in Krefeld „tief getroffen“

„Gestern war wieder einer dieser Tage, die uns im Tierheim Krefeld tief getroffen haben“, schreibt das Team Anfang Oktober auf Facebook. Die Tierheim-Mitarbeiter schildern dramatische Zustände: „Unser Haus ist derzeit übervoll, jeden Tag kommen neue Fundtiere, Notfälle und Abgaben dazu. Allein gestern wurden unzählige Fundkatzen gebracht… und zum Schluss des Tages wurden noch zwei Katzen in einer verdreckten Box, mitten im Stadtpark, einfach ausgesetzt. Eine weitere Katze hat ihre Verletzungen nicht überlebt.“

Am liebsten würde man allen Vierbeinern in Not helfen, die vernachlässigt, verletzt oder herzlos ausgesetzt wurden. Doch offenbar nimmt das erschreckende Verhalten einiger Haustier-Besitzer derart Überhand, dass das Krefelder Tierheim kaum noch hinterher kommt, sich um alle armen Katzen, Kater und Kitten zu kümmern.

NRW-Tierheim auf Spenden angewiesen

„Während wir hier Tag für Tag alles geben, kämpfen wir gegen die berühmten großen Windmühlen: gegen Platzmangel, finanzielle Not und die Flut an Tieren, die unsere Hilfe brauchen“, so das Tierheim. Dabei sei man besonders dankbar für die vielen Spenden, die das Krefelder Team von zahlreichen Tierfreunden erhält, denen der Anblick der armen Samtpfoten ebenfalls das Herz bricht.

„Wir sind ein spendenfinanziertes Tierheim und ein gemeinnütziger Verein, der Tag für Tag für Tiere da ist“, erklären die Mitarbeiter – und teilen auf Facebook noch einmal alle Konten und Zahlungsmöglichkeiten, über die man das Krefelder Tierheim mit Spenden unterstützen kann. „Jeder Euro hilft uns, diesen täglichen Kampf für die Tiere weiterzuführen.“