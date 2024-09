Tierheim in NRW nimmt vier Katzenbabys auf – eines überlebt nicht mal die Fahrt

Es war ein niederschmetternder Anblick, der sich den Mitarbeitern eines Tierheims in NRW geboten haben muss. Vier Katzen, alle in desolatem Zustand, brauchten dringend Hilfe.

Wie dringend, das wurde schon während der Fahrt ins Tierheim in NRW auf brutalste Weise deutlich. Eins der vier Kätzchen überlebte nicht einmal mehr den Transport. Die anderen drei haben es nun aber offenbar geschafft.

Tierheim in NRW: Katzenbabys entrinnen dem sicheren Tod

Es war die letzte Augustwoche, als das Tierheim im Kölner Stadtteil Dellbrück wieder einmal in allerhöchster Not zu einer Rettungsaktion ausrücken musste. Vier winzige Kätzchen waren in furchtbarer Verfassung gefunden worden, die Pfleger brachten sie sofort in ihr Heim, um sie medizinisch zu versorgen und vor dem sicheren Tod zu retten.

Schon beim Transport wurde überdeutlich, wie schlecht es um die Kitten bestellt war. „Massiver Parasitenbefall hatte die kleinen Körper ausgezehrt, sie hatten einen kompletten Flohzirkus an Bord“, erklärt die Institution. Von den vier Katzen schafften es nur drei lebend bis nach Dellbrück. Das vierte verstarb auf dem Weg in die Auffangstation.

„Jetzt gehts aufwärts, ihr kleinen Mäuse!“

Rufus, Abigail und Tinkerbell dagegen schafften es – und überlebten auch die kritischen Folgetage. „Wir haben sie gewärmt und zugefüttert – zum Glück mit Erfolg“, so das Tierheim in NRW. Inzwischen sehen die vier Katzen noch immer nicht gut, aber schon deutlich besser aus. „Ihr Blick ist mittlerweile wach und auch der Appetit ist zurückgekehrt“, freuen sich die Tierretter. „Jetzt geht’s aufwärts, ihr kleinen Mäuse!“

Die Daumen sind gedrückt, dass die Katzenbabys im Tierheim in NRW wirklich über den Berg sind, vollständig gesund werden und womöglich schon bald in ein neues Zuhause vermittelt werden können.