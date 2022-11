Tierheim in NRW vermittelt Katze – 17 Jahre später kommt Post! „Gänsehaut“

Gänsehaut-Alarm in einem Tierheim in NRW! Es vermittelte vor 17 Jahren eine Katze an eine Frau. Jetzt gab es einen ganz besonderen Brief.

Jedes Tier, das vermittelt wird, ist für ein Tierheim ein Erfolgserlebnis. Umso schöner, wenn Hund, Katze, Kaninchen und Co. ein liebesvolles Zuhause finden, das auch von langer Dauer ist. Vor 17 Jahren gab das Tierheim Köln-Dellbrück eine Katze in die Obhut einer Familie. Und von dieser gab es jetzt rührende Post.

Tierheim in NRW teilt Brief auf Facebook

Der Brief der Familie berührt das Tierheim so sehr, dass sie es auf ihrer Facebook-Seite teilten – inklusive mehrere Fotos des Vierbeiners. „Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es keine schönere Post als ‚Glücklich Vermittelt-Post‘. Und wenn sie dann noch von einer 22-jährigen Katze stammt, die wir vor 17 Jahren vermittelt haben, kriegen wir richtig Gänsehaut“, schreibt das Tierheim im Facebook-Beitrag.

Anschließend folgt der Brief: „Liebes Tierheim Dellbrück, vor 17 Jahren kamen mein Sohn (damals zwei Jahre alt) und ich in euer Tierheim, weil wir auf der Suche nach einer Katze für unsere Familie waren. Ihr habt uns gefragt, was wir für eine Katze suchen, und ich habe euch geantwortet, dass wir gerne eine aufnehmen würden, die vielleicht weniger gute Chancen hat, vermittelt zu werden“, schreibt die Frau in dem Brief.

Tierheim in NRW: Frau adoptiert Katze trotz Krankheit

Anschließend sei Kathrin S., so der Name der glücklichen Katzenbesitzerin, zusammen mit einer Tierheim-Mitarbeiterin in einen Nebenraum gegangen – und dort saß eine Katze in Quarantäne. Die wurde damals im Dellbrücker Wald gefunden und auf fünf Jahre geschätzt.

„Sie litt unter Durchfällen und ihr habt uns gesagt, dass es sein kann, dass sie ein Leben lang Spezialfutter und tierärztliche Versorgung braucht. Aber das hat uns nicht abgeschreckt – es war Liebe auf den ersten Blick und ich habe direkt gesagt, dass wir die Katze nehmen. Drei Wochen später war es dann so weit. Wir konnten unsere ‚Elsa‘ (den Namen hat damals mein Mann aussuchen dürfen) nach Hause holen.“

Tierheim in NRW: Katze wird nach Adoption wieder gesund

Anfangs sei sie noch sehr scheu und schüchtern gewesen. Aber nach und nach sei ihre Krankheit besser geworden. „Stolze 22 Jahre ist sie nun alt – wenn eure Schätzungen damals richtig war. Sie ist mittlerweile ein wenig zerstreut und nicht mehr sonderlich aktiv, aber sie ist trotzdem noch total fit“, freut sich die Katzen-Besitzerin.