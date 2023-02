Tierheim in NRW: Vierbeiner massiv vernachlässigt – Tierschützer müssen drastischen Schritt gehen

Wenn ein Tier ins Tierheim muss, dann kann das viele Gründe haben. Vielleicht ist sein Besitzer verstorben, vielleicht konnte die Familie die Verantwortung, die ein Vierbeiner mit sich bringt, nicht tragen. Oder aber sie war genervt und wollte das lästige Tier schnell wieder los werden oder aber sie musste umziehen. Doch es gibt noch einen anderen traurigen Grund.

In NRW kommen Hunde, Katzen und andere Kleintiere auch immer wieder wegen Verwahrlosung ins Heim.

Nicht selten haben die kleinen Vierbeiner dann bereits eine längere Leidensgeschichte hinter sich. Allerdings lässt sich diese von den Tierpflegern nicht immer ganz nachvollziehen. Auf Instagram teilt ein Tierheim aus NRW nun ein trauriges Foto, das die Herzen der Menschen erwärmt.

Tierheim in NRW: Verwahrloste Katze muss in Krankenstation

Derzeit hat das Tierheim in Köln-Delbrück kaum Vermittlungsvorschläge auf seiner Homepage. Zumindest was Katzen betrifft. Leer sind die Zwinger allerdings nicht – stattdessen ist eine Mehrzahl der eleganten Vierbeiner erkältet. „Hier ist fast jede Box belegt, alles niest und hustet“, schreibt das Tierheim auf Instagram.

Alle Miezen seien derzeit entweder „sichergestellt oder krank“. Sobald diese Phase überwunden ist, können Tierfreunde aber wieder Katzen adoptieren und sie mit nach Hause nehmen. Eine von ihnen ist dann vielleicht die kleine Hope. Die Aufnahme der etwas grimmig dreinschauenden Langhaar-Katze ist rührend.

Tierheim in NRW: Katze muss Pulli tragen

“Ja, ich hab ’nen Strickpulli an. Könnt Ihr Euch jetzt ne Runde drüber lustig machen, das tun die anderen Katzen hier auch“, schreiben die Mitarbeiter des Tierheims in ihrem Namen unter das Bild. Sie habe so schlimm ausgesehen, dass sie ihr eine Kurzhaar-Frisur verpassen mussten. Der „ehemaliger Besitzer hat anscheinend nicht viel Wert auf Fellpflege gelegt“, heißt es weiter. Der Pulli sorge dafür, dass ihr nicht kalt werde.

Mit einem Schnupfen seien sie und ihre Schwester ins Tierheim gekommen. Statt „Versace-Hotel“ heiße es für die zwei deshalb nun erstmal Krankenstation. Doch trotz der widrigen Umstände, die Hope und ihre Schwester in das Tierheim in NRW gebracht haben, sind sie voller Vorfreude auf einen Besitzer – und der dürfte den vielen positiven Kommentaren zufolge schnell gefunden werden.