Tierheim in NRW: Katze ausgesetzt – die Botschaft im Karton sorgt für Tränen

Hunde und Katzen sind für viele Besitzer viel mehr als nur Haustiere. Sie haben einen festen Bestand in der Familie und spenden Trost in schweren Zeiten. Umso trauriger ist es, wenn die einstigen Wegbegleiter plötzlich in den Tierheimen von NRW ausgesetzt werden.

Erst kürzlich kam es zu einem erschütternden Szenario: Eine ganze Tier-Familie wurde abgegeben. Jetzt rührt ein weiterer Fall eines NRW-Tierheims zu Tränen.

Tierheim in NRW: Zettel sorgt für Fassungslosigkeit

In einem Facebook-Post schreibt das Tierheim Köln Zollstock (NRW): „Kater Milan wurde von der Tierrettung Köln-Porz zu uns gebracht. Milan wurde gestern in einem teils beschrifteten Karton vor einer Haustür in Bilderstöckchen ausgesetzt.“

+++ Tierheim in NRW nimmt Hund auf – und macht heftige Entdeckung im Netz +++

Was ohnehin schon traurig ist, wird durch einen beigelegten Zettel getoppt. Dort steht nach Angaben des NRW-Tierheims: „Gott hat mich zu Ihnen geschickt. Sie dürfen nicht ablehnen“ Diese Worte sorgen für Fassungslosigkeit.

Kater im Tierheim ausgesetzt: Mitarbeiter rechnen ab

Die Mitarbeiter des NRW-Tierheims schreiben dazu: „Lieber Gott, mach bitte nicht so ’nen Sch… und stell bitte nicht hilflose Tiere irgendwo in ’nem Karton ab. Verteile doch lieber Verstand und Verantwortungsgefühl an diejenigen unter den Menschen, die es nötig haben.“

Auch interessant:

Sie appellieren an Tierbesitzer und kommen zum Entschluss: „Wir sind echt sauer und fassungslos darüber, wie einfach manche Menschen es sich machen.“ Doch wie geht es mit dem Kater weiter?

Tierheim NRW: So geht es mit Kater Milan weiter

Der einjährige Kater ist nach Angaben des NRW-Tierheims noch sehr ängstlich und darf jetzt in Köln Zollstock „zur Ruhe kommen und sich satt fressen.“

Die Mitarbeiter sind heilfroh, dass dem Tier nichts passiert ist und versprechen ihm in dem Post: „Wir werden uns liebevoll um dich kümmern, und wir übernehmen Verantwortung.“ Dennoch bleibt zu hoffen, dass Milan schnell ein neues Zuhause findet, in dem er Liebe und Geborgenheit erfährt.