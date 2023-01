Tierheim in NRW rührt Besucher zu Tränen – mit diesem bewegenden Schicksal

Pünktlich zum Start ins neue Jahr sorgt das Tierheim Bergheim in NRW für besonders emotionale Neuigkeiten – und zwar im Zusammenhang mit Katze Lotti. Die knuffige Mieze ist nicht nur Langzeitbewohnerin der Einrichtung, sondern durch ihre Asthma-Erkrankung auch ein kleines Sorgenkind. Trotz seines bewegenden Schicksals widerfuhr dem verschmusten Vierbeiner jetzt allerdings eine große Portion Glück.

Lotti hat ein neues Zuhause außerhalb des Tierheims gefunden! Schon mehrere Male stand die getigerte Samtpfote bereits kurz davor, in einer neuen Familie aufgenommen zu werden. Zur endgültigen Adoption der Katze konnten die potenziellen Interessenten dann allerdings nie überzeugt werden – zu groß war offenbar die Angst, Lottis täglichen und vor allem notwendigen Inhalation gerecht zu werden.

Tierheim in NRW könnte kaum glücklicher sein

„Wir sind megaglücklich, dass Lotti nach so langer Zeit endlich ihre Menschen gefunden hat und nun die Zuneigung bekommt, die sie so sehr braucht“, teilten die Verantwortlichen des Tierheims Bergheim nun voller Freude im Netz mit. Ihre „Pflegeeltern“ schreckten auch trotz Lottis Erkrankung nicht zurück – im Gegenteil: Das Paar hatte in der Vergangenheit bereits eine Katze mit gesundheitlichen Einschränkungen.

So viel Engagement rührt selbst die Netz-Community zu Tränen. „Das ist sehr schön. Wir wünschen der Süßen ganz viel Gesundheit sowie Spaß mit ihren Menschen“, kommentierte beispielsweise einer der zahlreichen Nutzer unter dem Post des Tierheims. Und auch eine weitere Userin zeigte sich gerührt: „Was für ein wunderschönes Happy End!“