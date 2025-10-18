Tierheim in NRW öffnet Kartons und ist fassungslos – „Gerade in der heutigen Zeit“

Hier bellt es, dort schnurrt es und um die nächste Ecke piepen die Vögel: In den zahlreichen Tierheimen in NRW ist allerhand los und logischerweise geht es manchmal turbulent zu. Damit ist nicht nur gemeint, dass die Gehege vielerorts prall gefüllt sind, sondern auch, dass die Pfleger immer wieder nach Hilfe fragen.

So auch im Tierheim in Hilfen: Doch als die Pfleger jetzt die gespendeten Kartons öffnen, sind sie fassungslos. Damit hatten sie sicherlich nicht gerechnet.

Tierheim in NRW: Mitarbeiter öffnen Kartons – prompt rufen sie „STOP“

„Wir brauchen dringend Welpen-Nassfutter“, betonten die Pfleger des Tierheims Hilden am 27. September. Der Aufruf war mehr als alarmierend, denn das Futter für die ganz Kleinen war „komplett aufgebraucht“. Aus diesem Grund erstellten sie eine Amazon-Wunschliste und hoffen, dass die zahlreichen Hunde-Fans ein Herz haben und fleißig spenden.

Und schon zwei Tage später, am 29. September, meldeten sich die Mitarbeiter des Tierheims in NRW erneut auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Dazu veröffentlichten sie ein Bild von zahlreichen geöffneten Amazon-Kartons – dabei stapeln sich Kiste über Kiste. Einige sind dabei noch geschlossen, doch etliche sind schon geöffnet. Doch was ist nun passiert? Nun, die Worte unter dem Beitrag geben schnell Klarheit.

Tier-Fans wollen weiter helfen

Dazu schreiben sie in Großbuchstaben „STOP“ und fügen hinzu: „Gerade in der heutigen Zeit ist das keine Selbstverständlichkeit, umso mehr wissen wir es zu schätzen.“ Somit wird klar: Es handelt sich um eine gute Nachricht – und das kann man wohl doppelt und dreifach unterschreiben. Denn mittlerweile ist so viel Welpenfutter eingetroffen, dass unser Lager gefüllt ist. Sie fordern weiter, dass die Tier-Fans bitte einen Stopp einlegen sollen. Lobend fügen sie hinzu: „Ihr seid der absolute Hammer!“

Und nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims in NRW freuen sich, sondern auch die zahlreichen Hunde-Fans auf Facebook. Viele kommentieren mit einem roten Herz oder schreiben Worte wie: „Super toll. Für euch und die Fellnasen.“

Doch offenbar haben die Leute aus NRW noch lange nicht genug, ein Herz zu zeigen – so betont nämlich ein User: „Wartet mal ab … das ist noch nicht das Ende.“ Es bleibt wohl abzuwarten, wie viele Kartons das Tierheim in NRW noch erreichen werden.