Tierheim in NRW: Sorge um Vierbeiner – wie endet diese Leidensgeschichte?

Nicht immer haben die Tiere, die im Tierheim in NRW landen eine schlimme Geschichte hinter sich. Genauso wie sich Besitzer irgendwann von ihren geliebten Schützlingen verabschieden müssen, müssen auch die Tiere ihre vertrauten Menschen irgendwann gehen lassen. Das trifft vor allem die Vierbeiner sehr schwer, die ihr ganzen Leben dort verbracht haben.

Einen sehr alten Hund oder eine sehr alte Katze noch einmal neu zu vermitteln ist für die Pfleger in den Tierheimen in NRW nicht so einfach. Alle Gegebenheiten müssen ganz genau stimmen, um dem Tier den Neuanfang so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch Schätzchen ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Wie wird ihre Leidensgeschichte enden?

Tierheim NRW: Katzen-Oma sucht neues Zuhause

„Leider kann man viele Entwicklungen im Leben nicht beeinflussen. So war es auch bei Schätzchen, die mit ihren fast 19 Jahren nun zu uns kam, da sich ihr Vorbesitzer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte“, schreibt das Tierheim Moers in einem Aufruf auf Facebook.

Auf ihre alten Tage müsse die Katzen-Omi nun noch einmal von vorne anfangen. Doch keine Katze mag Veränderungen, erst recht keine, die schon so viele Jahre auf dem Katzenbuckel hat. Doch das Personal im Tierheim ist überrascht. „Wir finden, dass Schätzchen ganz toll mit ihrer neuen Situation umgeht. Nach 1,5 Wochen hat sie bereits ihr Versteck hinter sich gelassen und einen neuen Lieblingsplatz im Katzenzimmer gefunden, von dem aus sie alles gut beobachten kann“, heißt es.

Tierheim NRW: Schätzchen findet langsam Vertrauen

Auch den Tierpflegern gegenüber öffne sie sich immer mehr. „Nähert man sich ihr in Ruhe, genießt sie schon erste Streicheleinheiten und lässt ein leises Schnurren hören. Es berührt uns richtig, wie tapfer Schätzchen die Veränderung meistert.“

Nun sei die Katze aber auf der Suche nach einem Zuhause, in dem sie ihren Lebensabend verbringen kann. Am liebsten in einem Haus mit gesichertem Garten, denn sie habe ihr ganzes Leben Freigang genossen. In den Kommentaren unter dem Aufruf finden sich viele aufmunternde Worte von Katzenfreunden, die Schätzchen gerne ein neues Zuhause geben würden. Wer ernsthaftes Interesse hat, kann sich beim Tierheim in Moers melden.