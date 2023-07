Dieser Fall hat selbst die Tierschützer eines Tierheims in NRW geschockt. Kater Balboa kommt völlig verfilzt, geplagt von schlimmem Durchfall, Giardien und verrotteten Zähnen im Tierheim Solingen an.

+++ Tierheim in NRW muss Vierbeiner aus elenden Verhältnissen aufnehmen – „Erschreckend“ +++

Seine Besitzer wandten sich per Mail an das Tierheim und baten die Tierschützer darum, sich ihres Katers anzunehmen und ihn bei sich aufzunehmen. Sie selbst seien nicht mehr in der Lage, ihm gerecht zu werden.

Tierheim in NRW: Kater in kritischem Zustand

Das ganze Ausmaß der Verwahrlosung wurde den Tierheim-Mitarbeitern erst bei der Abholung des Katers bewusst. Balboa ist dem Tod gerade so eben von der Schippe gesprungen. Noch ist der Zustand der zwölf Jahre alten norwegischen Waldkatze kritisch. Statt fünf bis zehn Kilo bringt er nur noch 2,5 Kilo auf die Waage. Doch genau wie sein Namensgeber Boxer Rocky Balboa kämpft sich der Vierbeiner nun langsam wieder ins Leben zurück.

Kater löst Diskussion im Netz aus

Das Verhalten der Besitzer trifft im Netz auf Unverständnis und Ärger. Viele haben eigene Tiere und können es nicht nachempfinden, wie man seinen Kater so verwahrlosen und leiden lassen kann. Sie finden es „unfassbar, wie ein Mensch einem Tier so etwas antun kann.“ Auf der anderen Seite drücken einige Nutzer ihren Respekt gegenüber den Besitzern aus. Immerhin haben sie sich letzten Endes überhaupt um Hilfe bemüht. Andere hätten ihr Tier unter solchen Umständen einfach ausgesetzt oder es ganz seinem Schicksal überlassen. Sich persönlich an das Tierheim Solingen zu wenden, sei mutig, auch wenn es schon hätte früher geschehen müssen.

Kater sucht neues Zuhause in NRW

Kater Balboa boxt sich Schritt für Schritt wieder ins Leben zurück. Er wird weiterhin im Tierheim aufgepäppelt, bis er wieder fit genug ist für seine noch ausstehende Zahnsanierung. Erst dann ist er bereit, das Tierheim zu verlassen und in sein neues Für-immer-Zuhause einzuziehen. Seine neuen Dosenöffner sollten genug Zeit mitbringen, ihn bei seiner Genesung zu unterstützen, ihn zu pflegen und natürlich mit allerlei Streicheleinheiten zu versorgen. Ihnen sollte jedoch auch bewusst sein, dass der zwölfjährige Kater wahrscheinlich lebenslang Medikamente und viel Zeit für eine vollständige Genesung brauchen wird. Trotz seines schweren Schicksals liebt Balboa die Nähe zu Menschen und verpasst keine Gelegenheit zu schmusen.

Informationen zur Vermittlung von Kater Balboa und vielen weiteren Tieren finden sich hier oder telefonisch unter der (0212) 42066.