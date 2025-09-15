Tierheim-Katze aus NRW stirbt in neuem Zuhause – ihre Halter handeln sofort

Die Freude war groß, als Kater Albert vor einem halben Jahr aus dem Tierheim in NRW adoptiert wurde. Jedoch war der Katze nur ein halbes Jahr in ihrem neuen Zuhause vergönnt. Nach diesem tragischen Verlust sollte sein Platz jedoch „nicht leer bleiben“, wie das Tierheim Köln-Dellbrück berichtet.

Kater Albert war bereits sehr alt und nierenkrank, als er ein neues Zuhause fand. Umso größer war die Freude, als ein älteres Ehepaar sich in den Kater verliebte und ihn aus dem NRW-Tierheim adoptierte. In seinem neuen Zuhause ließ es sich Albert ein halbes Jahr lang gut gehen – doch dann verstarb der Kater tragischerweise.

Leia und Luke wurden nach zehn Jahren abgegeben

Die Trauer um Albert war groß, aber sein Platz sollte nicht lange leer bleiben. Auf Instagram kündigt das Tierheim Köln-Dellbrück an: „Zwei ganz besondere Katzen finden ein neues Zuhause.“ Das 14-jährige Katzenpaar Leia und Luke wurde von dem Ehepaar adoptiert, das bereits Albert ein liebevolles Zuhause gab.

Vor ganzen zehn Jahren wurden die beiden Katzen das erste Mal vermittelt, bis ihr neuer Besitzer sie zurück in das Tierheim in NRW brachte. Er erklärte dem Tierheim, dass einer der beiden aufgrund von Struvitsteinen unsauber geworden sei. Der Besitzer war damit überfordert und gab die beiden beim Tierheim Köln-Dellbrück ab.

NRW-Tierheim freut sich über den Vermittlungserfolg

Im NRW-Tierheim konnten die Mitarbeiter jedoch nicht bestätigen, dass eine der Katzen unsauber war. Danach hat das Tierheim Köln-Dellbrück mehrere Monate ein neues Zuhause für Leia und Luke gesucht. In dem netten Ehepaar, das dem Tierheim bereits bekannt ist, fand das Katzenduo schließlich ein herzliches neues Zuhause.

Im Tierheim in NRW ist man überglücklich, dass Leia und Luke von dem Ehepaar adoptiert wurden. Auf Instagram schreibt das Tierheim: „Soviel zum Thema, dass ältere Menschen im Tierheim kein Tier bekommen. Unsere Meinung dazu: Es muss einfach passen.“

Auch in den Kommentaren ist die Freude über den Vermittlungserfolg groß. Eine Nutzerin schreibt: „Einem neuen Tier ein Zuhause schenken, ist doch der beste Trost!“ Ein weiterer User kommentiert: „Das finde ich wunderbar und so schön, dass die beiden solche lieben Menschen bekommen, und wünsche den vier wunderschöne Momente und ’ne ganz lange Zeit zusammen.“