Katze in NRW-Tierheim hat dicke Beule am Bauch – Röntgenbilder zeigen Unglaubliches

So süß und doch so hart vom Schicksal gebeutelt! Tierfreunden wird oftmals ganz anders bei den Geschichten, die die NRW-Tierheime zu erzählen haben.

Ein Tierheim in NRW berichtet jetzt von einer Katze mit einer dicken Beule am Bauch. Und was dahintersteckt, ist kaum zu fassen.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurden Findus und seine Katzenfreundin bei eisiger Kälte mitten im November vor einer Kneipe ausgesetzt. Zum Glück hat man die beiden gefunden und direkt ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht. Doch leider ging es der einen Katze so schlecht, dass die Mitarbeiter sie am Ende erlösen mussten. Der Tumor in ihrem kleinen Mäulchen war einfach zu groß!

Auch Findus hat eine echte Tortur hinter sich, heißt es auf Instagram. Die Mitarbeiter des Tierheims in NRW entdeckten eine große, seltsame Beule an seiner Flanke (das ist die seitliche Bauchregion). Sofort wurde ein Röntgenbild erstellt, das Grausames ans Licht brachte. Man kann es kaum glauben, aber Findus‘ Niere wurde anscheinend durch einen Bauchbruch nach außen verschoben. Zum Glück funktionierte sie aber noch. So konnte der Kater operiert werden. Doch danach folgte das nächste Problem: Eine dicke Erkältung machte ihm zusätzlich zu schaffen. Doch trotz seiner 13 Jahre, die Findus auf dem Buckel hat, hat er es geschafft und es geht ihm wieder richtig gut.

Wer nimmt Findus auf?

Jetzt ist er endlich bereit, vermittelt zu werden. Das Tierheim in NRW ist sich dabei sicher: „Selten hat sich eine Katze so doll über ihr ‚Go‘ zur Vermittlung gefreut wie unser Findus.“

Wer Lust hat, dem „Stehaufkater“ Findus ein neues Zuhause zu schenken, sollte sich beim Tierheim Köln-Dellbrück melden. Doch aufgepasst! Der kleine Charmeur möchte wohl ein Einzelprinz bleiben und freut sich zudem über einen gesicherten Balkon.

