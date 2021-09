Tierheim in NRW: Eine Katze sollten aus einem unglaublichen Grund abgegeben werden. (Symbolbild)

Tierheim in NRW: Besitzerin gibt Katze aus unfassbarem Grund ab – Mitarbeiter sind sprachlos

Bei dieser herzlosen Geschichte aus einem Tierheim in NRW können Tierliebhaber vermutlich nur den Kopf schütteln.

So ging es zumindest den Mitarbeitern eines Tierheims in NRW, als sie einen neuen Schützling aufnehmen sollten. Der Grund dafür macht sie sprachlos.

Tierheim in NRW: Katze landet wiederholt im Tierheim

Auf den ersten Blick sieht Katzendame Uma aus dem Tierheim in Köln Dellbrück sehr niedlich aus. Auch auf den zweiten Blick machen das schwarze Fell und die leuchtend grünen Augen viel her. Leider konnte Uma ihre Besitzerin nicht in ihren Bann ziehen.

Foto: IMAGO / Lagencia

Diese gab das Tier nämlich kurz nach der Adoption wieder zurück in die Hände der Tierpfleger. Der Grund ist kaum zu fassen.

+++ Hund in NRW verliert plötzlich Zuhause – und es kommt noch schlimmer! „Uns läuft die Zeit davon“ +++

Fassungslos postet das Tierheim Dellbrück auf Instagram: „Die bezaubernde Katzenlady kam jetzt aus der Vermittlung zurück, weil ihre Besitzerin sie 'nicht riechen' konnte. Darüber hinaus würde Uma sie beobachten und das Katzenfutter würde auch stinken. Kein Scherz, wir haben mehrfach nachgefragt.“

Tierheim in NRW: Aus DIESEM unglaublichen Grund musste Uma zurück ins Tierheim. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lagencia

Neben all der Fassungslosigkeit ärgere sich das Personal allerdings auch, die sonderbare Einstellung der kurzzeitigen Besitzerin nicht von Anfang an erkannt zu haben. Schließlich seien die Vermittlungsgespräche dazu da, sich einen Eindruck von potenziellen Haltern zu machen. „Aber am Ende können wir den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, egal, wie lange wir uns Zeit für sie nehmen“, gesteht das Tierheim.

Tierheim in NRW: Nutzer reagieren mit Ironie

Die Geschichte sorgt in der Kommentarspalte für eine rege Diskussion. Eine Katzenfreundin fasst die Meinung der meisten mit einer großen Portion Ironie zusammen: „Wer sich von einer Katze beobachtet fühlt, sollte professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder mal überlegen, was er alles so konsumiert.“

Somit sind alle Daumen gedrückt, dass Uma schnell ein neues Zuhause findet. (neb)

