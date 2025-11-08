Üble Entdeckung am Tierheim-Tor in NRW – Mitarbeiter entsetzt: „Wirklich schlimm“

Endlich Feierabend, hat sich eine Mitarbeiterin aus dem Tierheim Bergheim am Freitag (31. Oktober) gedacht. Doch statt sich an den kostümierten Kindern an Halloween zu erfreuen, machte die Tierschützerin gruseliges Erlebnis der ganz anderen Art.

Denn als sie sich dem Tor des NRW-Tierheims näherte, zeigte sich mal wieder die dunkle Seite des Menschen. Ganz offensichtlich hatte jemand mehrere Katzen vor dem Tor des Tierheims in NRW „entsorgt“. Und zwar so, dass sich die Mitarbeiterin ihren wohlverdienten Feierabend erst einmal abschminken konnte.

Katzen vor NRW-Tierheim ausgesetzt

Es sei mittlerweile an der Tagesordnung, dass Katzen in Transportkörbchen oder Kartons vor dem Tierheim abgestellt werden, berichten die Verantwortlichen: „Wenn Tiere jedoch direkt vor unserem Tierheim ausgesetzt und sich selbst überlassen werden, ist das schon eine andere Nummer.“ Schließlich liege das Tierheim Bergheim an einer viel befahrenen Straße. Die Gefahr, dass Tiere überfahren werden, sei sehr groß.

In diesem Fall waren es gleich drei Katzen, die ein Unbekannter vor dem Tor des Tierheims ausgesetzt hatte. Deshalb war die Mitarbeiterin zum Handeln gezwungen, versuchte verzweifelt die Miezen anzulocken. Doch die verängstigten Katzen trautem der Braten nicht. Und so blieb nicht anderes übrig, als reichlich Futter und Fallen aufzustellen.

Tierfreunde in NRW entsetzt: „Wirklich schlimm“

Der Plan ging glücklicherweise auf. Alle drei Katzen sollten am nächsten Tag in der Falle sitzen und sind nun in Sicherheit. „Diesmal ist alles gut gegangen, aber wer weiß, wie viele Tiere bereits vor unserem Tor ‚entsorgt‘ wurden, die wir nicht retten konnten“, so die erschütterten Tierschützer.

Ein Bericht, der auch an Tierfreunden in NRW nicht spurlos vorbeigeht, wie diese Kommentare zeigen:

Nicht mal die Eier dazu zu haben, die Tiere zumindest vernünftig abzugeben.

Zum Weinen, wie verantwortungslos die Aussetzer waren und immer wieder sind. Begreifen kann man das nie.

Wirklich schlimm, furchtbar für die Katzen, und auch für die Mitarbeiter, die ihren Feierabend mehr als verdient haben.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Katzenmama und ihre beiden Teenager-Katzen wohlauf sind und schnellstmöglich ein neues Zuhause finden. Du möchtest das NRW-Tierheim unterstützen? Hier kannst du spenden >>>