Tierheim in NRW: Mitarbeiter entdecken Box neben Büro – der Inhalt macht sie sehr wütend

Jeden Tag erreichen uns neue schreckliche Geschichten aus den Tierheimen. Täglich müssen wir hören, wie Katzen, Hunde und Co. leiden müssen und tot oder misshandelt aufgefunden werden. Zum Glück gibt es die Tierheime, in denen sich jeder Mitarbeiter Tag für Tag für eine bessere Zukunft der Tiere einsetzt. Umso dreister ist der Fund, den ein Tierheim in NRW machen musste.

Denn was das Team des Düsseldorfer Tierheims hier aufsammeln musste, schockiert selbst langjährige Mitarbeiter.

Tierheim Düsseldorf: „Er weint gerade fürchterlich“

Auf seinem Facebook-Kanal teilte das Tierheim das Schicksal eines armen Katers. Das Team wurde nach Düsseldorf Rath ins Bürgerbüro gerufen, wo ein besonders schwerer Fall auf sie wartete. In einer Box fanden sie einen kleinen, unkastrierten Kater. Er war ausgesetzt worden. Doch viel schlimmer ist der Zettel, der der Box beiliegt: „Zu verschenken“, steht in krakeliger Schrift auf einem zerknüllten Zettel. Unfassbar.

Auch dem Kater gefällt das gar nicht. „Er weint gerade fürchterlich und versteht die Welt nicht mehr“, schreibt das Team des Tierheims auf Facebook. Da die kleine miauende Samtpfote nicht gechipt ist, gibt es keine Hinweise auf den herzlosen Menschen, der dem Kater das angetan hat.

„Was ist nur in manche Leute gefahren?“

Nachdem das Schicksal des armen Katers auf Facebook gepostet wurde, waren zahlreiche Fans sofort betroffen. Viele Kommentare spiegelten das Entsetzen wider, das wohl in jedem von uns steckt, wenn wir über das ausgesetzte Tier nachdenken. „Es ist unfassbar, wie Menschen mit dem Leben von Tieren umgehen! Kein Respekt!“, schrieb eine Userin. Eine andere reagierte ähnlich: „Ich bin fassungslos! Mein Herz wird bei solchen Nachrichten ganz schwer. Wie kann man ein Lebewesen so aussetzen??“ Und alle fragten sich eins: Was ist nur in manche Leute gefahren?

Nachdem das Tierheim den Fall veröffentlicht hatte, meldeten sich sofort viele helfende Hände, die dem Tier ein neues, liebevolles Zuhause geben wollten. Doch so schnell geht das nicht. „Wir haben zahlreiche Anfragen bekommen, Menschen die sich bereit erklären dem Kater ein neues Zuhause zu bieten und dafür sind wir sehr dankbar, bitte haben sie noch etwas Geduld, wir versuchen jede Anfrage zeitnah zu beantworten“, schreibt das Tierheim dazu. Hoffentlich kommt der arme, ausgesetzte Kater bald in ein Zuhause, in dem er die Liebe bekommt, die er verdient.