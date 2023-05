Tierheim in NRW zieht traurige Bilanz – „Konnten wir nicht mehr in ein besseres Leben begleiten“

Die Geschichten der tierischen Bewohner in einem Tierheim können sowohl ein Happy End als auch einen schlechten Ausgang haben. Eine fünfköpfige Gruppe von Katern aus einem Tierheim in NRW hat ein schweres Schicksal hinter sich.

Und dabei ist die starke Vernachlässigung der Tiere nicht das einzige Problem…

Tierheim in NRW: Sie haben es nicht geschafft

Im März kamen die fünf Kater ins Tierheim Moers (NRW). Sie waren allesamt stark vernachlässigt. Doch trotz der Bemühungen der Mitarbeiter konnten zwei Fellnasen aus der Gruppe „nicht mehr in ein besseres Leben“ begleitet werden. Das schreibt das Tierheim Moers auf seiner Facebookseite und postet jeweils ein schwarzes Herz hinter die Namen Charly und Finn.

Doch die gute Nachricht: Den anderen drei Katern geht es inzwischen wieder gut und sie sind bereit für ein neues, liebevolles Zuhause. Das Tierheim in NRW stellt zwei von ihnen vor. Die beiden sollen unbedingt zusammen vermittelt werden.

10-jährige Kater suchen ein neues Zuhause

Die beiden 10-jährigen Kater Marlon und Pirat sind ziemlich beste Freunde und sollten auf keinen Fall getrennt werden. Das haben sie nach ihrem harten Schicksal nicht verdient. Ihre medizinische Behandlung ist so gut wie abgeschlossen. Die neuen Besitzer müssten sich nur eine Zeit lang noch um die Reinigung der Ohren kümmern. Doch das Tierheim in NRW zeigt der neuen Familie gerne, wie das geht. Zudem lassen die beiden Katzen das Prozedere wohl gut über sich ergehen.

Obwohl Marlon und Pirat in der Vergangenheit viel Vernachlässigung erlebt haben, sind sie dennoch beide aufgeschlossen, menschenbezogen und verschmust. Das Tierheim in NRW ist sich sicher, dass die „zwei Herzenskater viel Freude in ein neues Zuhause tragen werden“. Die Mitarbeiter wünschen sich für die beiden Tiere, dass ihre neue Wohnung einen abgesicherten Balkon hat und die Besitzer viel Zeit für die Kater mitbringen. Bei Interesse kannst du dich an das Tierheim Moers unter folgender Telefonnummer wenden: 02841/21202. Die Sprechzeiten für eine Vermittlung sind von montags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr sowie samstags zwischen 13 und 16 Uhr.