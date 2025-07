Nach Röntgenbild gibt es keine Hoffnung für NRW-Kater mehr – „Manchmal ist es echt nicht einfach, im Tierheim zu arbeiten“

„Manchmal ist es echt nicht einfach, im Tierheim zu arbeiten“ – wenn die Mitarbeiter vor Ort das selbst so formulieren, dann muss es sich schon um einen ganz besonders herausfordernden Fall handeln.

Und das ist die Geschichte von Kater Hubert zweifellos. Noch am Dienstag (8. Juli) war die Freude im Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) riesengroß – trotz des miserablen Zustands, in dem der Vierbeiner aufgefunden wurde. Quasi sofort wuchs Hubert dem Tierheim-Team ans Herz. Doch nur 24 Stunden später mussten die Pfleger eine traurige Nachricht überbringen.

Bitteres Schicksal für Kater in NRW

„Wir sind verliebt. Bis über beide Ohren. In Hubert. Er ist süßer als Schokolade“, hieß es noch am Dienstag auf der Facebook-Seite des Tierheims. Sein Zustand war erschreckend: „Er ist abgemagert bis auf die Knochen und hatte bei seiner Ankunft nur noch 35 Grad Körpertemperatur. Sein Fell war verklebt und verfilzt. Um ihn hat sich schon lange niemand mehr gekümmert.“ Doch die Zuneigung der liebevollen Tierheim-Pfleger akzeptierte Hubert sofort.

Doch es dauerte keine 24 Stunden, da folgte bereits die traurige Nachricht: „Gestern eroberte er hier bei Facebook noch eure Herzen im Sturm, heute ist er im Katzenhimmel.“ Eine Röntgenuntersuchung ließ alle Hoffnungen für Hubert platzen!

„Wir können es überhaupt nicht fassen“

„Wir können es überhaupt nicht fassen, aber der großartige, ultrasüße und klapperdürre Hubert lebt nicht mehr“, berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück am späten Mittwochabend (9. Juli). „Er war heute beim Tierarzt und das Röntgenbild zeigte einen großen Tumor am Herzen. Sein Magen war schon voller Luft und er muss sich sehr gequält haben.“ Daher entschied man sich, dem Kater weitere Qualen zu ersparen.

„Wir sind mega traurig, denn wir hätten ihm so gerne ein neues, ultraschönes Zuhause geschenkt“, trauert das Tierheim, das in kurzer Zeit schon mehrere Adoptionsanfragen für den Kater erhalten hatte. Stattdessen müssen die Pfleger nun einen Verlust verkraften, der so schnell ihr Herz erobert hatte.