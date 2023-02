Tierheim in NRW: Niedliche Vierbeiner eiskalt ausgesetzt – Verletzungen deuten auf grausames Schicksal hin

Einfach herzlos! Was diesen armen Tieren widerfahren ist, bringt selbst ein Tierheim in NRW an seine Grenzen. Der Besitzer hatte zwei kleine Vierbeiner nicht nur ausgesetzt, sondern muss sie auch noch schwer misshandelt haben, wie das Tierheim Coesfeld in NRW mit Schrecken feststellen musste.

Die Verletzungen bei den Tieren sprechen für sich – und für einen erbarmungslosen Halter. Und auch diese Tiere hat eine Tierheim in NRW gerade noch rechtzeitig gefunden.

Tierheim in NRW geschockt – „Gequält und ausgesetzt“

„Gequält und ausgesetzt“ – so wurden am Sonntag, den 5. Februar, zwei Kaninchen in Coesfeld-Flamschen (48653) gefunden. „Beide waren verletzt, ziemlich fertig und wurden zunächst von einer Kollegin aufgenommen und erstversorgt“, teilt der Tierretter e.V. auf Facebook mit.

Mittlerweile seien die Tiere beim Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. untergekommen. Zwar musste sich ihr Besitzer teilweise um sie gekümmert haben, denn die zwei Böcke hatten kein verfilztes Fell, dafür hatte einer aber tiefe Wunden am Bauch, im Nacken und weitere kleine über seinen Körper verteilt. Aber das war noch nicht alles.

Tierretter äußern schrecklichen Verdacht

Das eine Tierchen war zudem so abgemagert, dass es nur noch etwa die Hälfte seines Normalgewichts draufhatte. Aber am grausamsten sahen seine Ohren aus. „Das eine Ohr muss der Länge nach durchschnitten worden sein, vermutlich mit einer Schere. Das andere Ohr ist angerissen“, erschauderten die Retter. Das könnte von einer Ohrmarke stammen. Fotos von den Kaninchen haben die Tierretter auf ihrer Facebook-Seite geteilt.

„Ratz und Rübe wurden wohl ausgesetzt, vermutlich, weil die unkastrierten Böckchen in die Pubertät gekommen waren und nicht mehr verträglich miteinander waren“, schätzen sie. Nun fordern sie den Besitzer oder auch Zeugen auf, sich zu melden.

Gleichzeitig haben die Tierretter auch eine dringende Bitte an alle Tierfreunde da draußen. „Im Coesfelder Tierheim warten momentan sehr viele Kaninchen auf ein neues, artgerechnetes Zuhause. Wenn jemand von euch Kaninchenzuwachs plant, dann schaut bitte, bitte zuerst bei den Tierheimen in euerer Umgebung nach. Denn dort gäbe es genügend Tiere, die auf ein neues Zuhause warten würden.