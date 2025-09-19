Tierheim in NRW teilt traurige Nachrichten mit – „Endlich dürfen wir darüber reden“

Es wuselt, es bellt und zahlreiche kleine Welpen flitzen durch den Raum. Leider handelt es sich dabei nicht um einen Tierpark oder eine Hundeschule, sondern um ein Tierheim in NRW. Das Problem: Viele Orte sind bereits restlos überfüllt und es kommen jeden Tag neue heimatlose Vierbeiner und Vögel hinzu.

So auch in Bergheim: Ein neues Hundehaus sollte für mehr Platz sorgen, doch schon jetzt herrscht bittere Gewissheit …

Tierheim in NRW: 23 Yorkies in einer Wohnung gefunden

Das „nagelneue Hundehaus“ ist noch nicht einmal offiziell eingeweiht, da sind einige Zimmer bereits besetzt – „unter anderem mit 23 Yorkies!“ Sie alle wurden nicht etwa, ähnlich wie in einer WG, zusammengesteckt, ganz im Gegenteil. Sie wurden aus einer Wohnung befreit, in der es alles andere als tiergerecht zuging.

Die Hunde hatten sich nicht nur unkontrolliert vermehrt, sie waren auch „verfilzt, kotverschmiert und hatten lange Krallen“. Überall in der Wohnung lag der Geruch von Urin in der Luft. Dazu kam, dass eine Hündin bereits trächtig war und einen „unterernährten Jungen“ hatte. Das Tierheim in NRW nahm sich schnell der hilflosen Vierbeiner an, schor sie, setzte einen Chip ein und impfte sie.

Pfleger bittet um Hilfe

Nun sind sie vom Veterinäramt freigegeben. Das ist ein großer Grund zur Freude, doch es bleibt ein Aber: Ab sofort muss das Tierheim Bergheim „alle anfallenden Kosten selbst tragen“. Neben den Futterkosten kommen weitere Kostenpunkte hinzu: Ein Hund hat eine Patellaluxation, ein anderer hat einen Hoden in der Bauchhöhle und einer der Welpen hat einen schweren Herzfehler, einen „Persistierenden Ductus arteriosus”.

Kein Wunder, dass die Hunde-Freunde im Netz nach finanzieller Unterstützung fragen – sie freuen sich aber auch über Halsbänder und Step-In-Geschirre.

Hunde-Fans sind entsetzt: „Grausame Menschen“

Kein Wunder, dass zahlreiche Tierfans prompt auf den Aufruf auf Facebook reagierten. Eine Userin schreibt auf Facebook: „Ich kann euch Halsbänder und Leinen schicken.” Eine andere meint: „Gerade gespendet.” Abgesehen von all der Anteilnahme ist aber auch die Wut deutlich spürbar. So wütet ein User: „Ich hoffe, dem Ex-Halter droht ein dickes Strafgeld sowie ein lebenslanges Tierhaltungsverbot.“ Ein anderer fügt hinzu: „Ach du Sch…! Was gibt es nur für grausame Menschen!“

Übrigens: Was die Vermittlung der süßen Welpen angeht, müssen sich die Fans wohl noch etwas in Geduld üben. Das Tierheim in NRW lernt die Kleinen gerade erst kennen.

Wer spenden möchte, kann dies über folgende IBAN tun:

Tierheim Bergheim, Volksbank Köln Bonn eG, IBAN: DE9638060186711304902

paypal@tierheim-bergheim.de, Stichwort: Yorkies