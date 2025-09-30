Hund in NRW hat sein Zuhause verloren – Tier-Asyl teilt herzzerreißendes Foto

Wenn da einem nicht das Herz aufgeht! Die Tierheime und Tier-Asyl in NRW kümmern sich tagein, tagaus aufopferungsvoll um flauschige Vierbeiner. Im Netz teilen die Auffangstation oftmals die herzzerreißenden Geschichten der ausgesetzten oder verwaisten Hunde, Katzen und Co.

Wie auch von der niedlichen Bulldoggen-Dame „Chanel“. Mit ihren großen, runden Augen und ihrer etwas zerknautschen Nase schaut sie auf einem aktuellen Bild des Tier-Asyls Hamm den Facebook-Usern entgegen. Doch hinter diesem Bild steckt eine traurige Geschichte …

Hund in NRW sucht neues Zuhause!

Das Tierheim in NRW meldet sich im Netz mit dem Appelle, keine Anfragen mehr für „Chanel“ zu stellen. Was ziemlich positiv ist, fing jedoch mit einer traurigen Geschichte an. Denn der knuffige Vierbeiner hat von heute auf morgen sein Zuhause verloren. „Unsere Chanel sucht ihr Zuhause, die Maus hat nach vier Jahren ihr Zuhause verloren und sucht jetzt mit unserer Hilfe ihr perfektes Zuhause“, heißt es in dem Beitrag.

Vertrauen muss man sich jedoch bei der Hundedame erst einmal erarbeiten. Ist der Knoten jedoch einmal geplatzt, gibt es kein Zurück mehr: „Sie ist anfänglich ziemlich unsicher, aber wenn die Zuckerschnute jemanden ins Herz geschlossen hat, dann zu 100 Prozent.“ Genau das scheint viele Hunde-Liebhaber in NRW gefesselt zu haben, denn mittlerweile gibt es ein Anfragestopp.

Viele Tierliebhaber sind von „Chanel“ ganz verzückt und drücken ihr Mitgefühl im Netz aus. „Wünsche der süßen Maus ein wunderschönes Zuhause“, „Ich wünsche der Maus ein tolles zu Hause“, „Viel Glück“ oder „Ui, wie süß“, kommentieren unter anderem einige Facebook-Nutzer den Beitrag des Tierheims in NRW. Ob die Hundedame mittlerweile schon vermittelt wurde, ist bislang nicht bekannt.