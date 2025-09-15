Tierheim in NRW vermittelt Hund – er kommt postwendend zurück: „Mehr als enttäuscht“

Das Tierheim Wesel hat so gehofft. Darauf, dass Hündin Lexa endlich ein neues Zuhause findet. Eines, in dem sie die Aufmerksamkeit bekommt, die die zehnjährige Samojeden-Hündin verdient.

Zuletzt hatte es so gut ausgesehen. Interessenten hatten nach Angaben des NRW-Tierheims über einen langen Zeitraum immer Kontakt zu Lexa gehabt. Schließlich entschieden sie sich dafür, die Hündin bei sich aufzunehmen. Doch plötzlich stand Lexa schon wieder vor dem Tierheim-Tor in NRW. Man hatte sich nach kurzer Zeit gegen sie entschieden.

Tierheim in NRW hat den Kaffee auf: „Mehr als enttäuscht“

„Wir sind mehr als enttäuscht“, geben die Mitarbeitenden aus dem Tierheim in NRW bei Facebook Einblick in ihr Seelenleben. Denn nach der langen Kennenlernphase hatte man offensichtlich nicht damit gerechnet, Lexa wiederzusehen – vor allem nicht so schnell.

„Warum wurde sie wieder abgegeben? Das überlegt man sich doch wohl vorher“, regt sich eine Tierfreundin auf. Eine andere ist regelrecht niedergeschlagen. „Mich macht so etwas unendlich traurig.“ Ratlos sind am Ende alle: „Ich verstehe diese Menschen einfach nicht. Hoffe, dass sie ganz schnell ein tolles Zuhause findet.“

NRW-Tierheim sucht „Fürimmerzuhause“

Und genau das hat sich das Tierheim Wesel jetzt vorgenommen und rührt die Werbetrommel für ein „Fürimmerzuhause“ für die kastrierte Hunde-Seniorin, die Kinder ab Schulalter kenne und mit Katzen und Artgenossen kein Problem habe: „Die aufgeschlossene Seniorin ist zu jedermann freundlich und ist eine liebe und ruhige Hündin.

Sie kennt es alleine zu bleiben und fährt auch im Auto ohne große Probleme mit.“

Wegen ihres vergleichsweise hohen Alters wäre für die aktuell geschorene Hündin ein ruhiges und im besten Fall ebenerdiges Zuhause perfekt geeignet. Du möchtest Lexa kennenlernen? Dann melde dich doch gleich per E-Mail an info@tierheim-wesel.de.