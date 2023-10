Tierheim in NRW vermittelt Fund-Hund – ein Jahr später folgt überraschende Nachricht

In den Tierheimen in NRW landen immer wieder traurige Schicksale – egal ob vom Besitzer misshandelt, ausgesetzt oder freiwillig abgegeben: Alle Tiere teilen die gleiche Hoffnung auf ein neues Zuhause.

So wie auch Hündin Grace, die im Sommer 2022 im Tierheim Moers landete. Wie die Mitarbeiter auf Facebook berichten, war es nicht leicht, eine passende Familie für den kleinen Hund zu finden. Knapp ein Jahr nachdem Grace dennoch vermittelt wurde, erhält das Tierheim in NRW nun überraschend Post.

Tierheim in NRW: „Kniffelige“ Suche nach neuem Hunde-Zuhause

In dem Facebook-Beitrag von Samstag (7. Oktober) erzählt das Tierheim Moers kurz die Geschichte von Grace. „Im Juni 2022 kam Grace als Fundtier zu uns und wurde nicht wieder abgeholt. Obwohl kleine Hunde häufig leichter ein Zuhause finden, war es bei Grace ein bisschen kniffelig den passenden ‚Deckel‘ zu finden“, erklären die Mitarbeiter. „Grace war ein wenig gefangen zwischen Unsicherheit und Tatendrang. Alleine bleiben mochte sie gar nicht und schnell stellten wir fest, dass ein entspannter Hundekumpel für sie eine große Unterstützung war.“

Nachdem die Hündin bei „Tiere suchen ein Zuhause“ im TV gezeigt wurde, fand sich jedoch eine Familie, die Graces besonderen Anforderungen gerecht wurde. „Zwei Töchter, die kaum erwarten konnten, Graces Tatendrang auszufüllen…der entspannte Rocky, der Grace sicher durch alle Unsicherheiten begleiten konnte und die Eltern, um Grace in den richtigen Momenten aus der Unsicherheit zu holen oder ihren Tatendrang zu bremsen.“

Klingt nach einem perfekten Match! Die Familie reiste aus Hessen nach NRW, um Grace zu treffen und ein neues Zuhause war gefunden.

Tierheim in NRW erhält schöne Nachricht

Fast ein Jahr später erhielten die Mitarbeiter des Tierheims in Moers plötzlich Post – mit überraschend guten Nachrichten. So machte Grace ihren ersten Sommerurlaub mit ihrer neue Familie: „Grace sendet Ihnen und dem Team des Moerser Tierheims noch nachträglich herzliche Grüße aus ihrem ersten Sommerurlaub mit uns. Nachdem wir bereits im April eine Woche im Allgäu zusammen verbracht haben, ging es nun auf eine größere Reise an die Algarve/Portugal“, heißt es in dem Schreiben.

Die beiden Hunde Grace und Rocky wurden demnach von ihrem Herrchen mit dem Auto nach Portugal gebracht, während der Rest der Familie mit dem Flugzeug nachkam. Ganze drei Wochen konnte die ehemalige Fundhündin am Strand rennen und Bälle fangen, das Meer war ihr dagegen nicht so ganz geheuer – „obwohl sie sogar einmal kurz schwimmen war“.

Nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims, auch einige Tierfreunde auf Facebook erfreuen sich an der Nachricht von Grace. Schließlich ist es bei all den traurigen Tier-Schicksalen umso erfreulicher, wenn auch einmal gute Nachrichten in der Einrichtung ankommen.