Tierheim in NRW nimmt Hund auf – ein Blick in sein Maul erschüttert Tierpfleger

Diese Bilder aus dem Tierheim Köln-Dellbrück sind nichts für schwache Nerven. Dabei geht es eigentlich um einen ganz bezaubernden Hund, wie die Verantwortlichen aus dem NRW-Tierheim klarstellen.

Doch Barky, wie der freundliche Zeitgenosse heißt, hat eine große Problemzone – und die befindet sich in seinem Maul. Dem NRW-Tierheim blieb am Ende keine Wahl.

Tierheim in NRW zeigt erschütternde Bilder

Der elfjährige Barky hat bis zuletzt bei seinem Besitzer gewohnt. Weil dieser leider erkrankte, musste der kleine Hund ins Tierheim. „Bei Barky ist der Name Programm, er bellt gerne und laut“, erklären die Tierpfleger. Die Gründe dafür und ob er sich womöglich vorher schon so verhalten hat, sind unbekannt. „Wir wissen leider nicht, ob das am Stress im Tierheim liegt oder ob er grundsätzlich Verlassensängste hat, aber sobald man ihn zurück in sein Zimmer bringt, geht ein kleines Konzert los“, versuchen sich die Tierheim-Mitarbeiter in den Hund hineinzuversetzen.

Der gesundheitliche Zustand des kleinen Rüden beschäftigte das NRW-Tierheim allerdings noch mehr. Denn die Zähne des bemitleidenswerten Barky waren in einem desaströsen Zustand.

Die Zähne von Hund Barky waren komplett verfault. Foto: Tierheim Köln-Dellbrück

Ein Eingriff war alternativlos: „Die Beißerchen waren so gruselig und verfault, dass alle gezogen werden mussten.“ Tierfreunde sind von dem Anblick entsetzt: „Wie kann es nur so weit kommen? Die Schmerzen müssen unerträglich gewesen sein.“

Hund Barky sucht neues Zuhause

Immerhin hat sich der kleine Hund in der Zwischenzeit von der Operation erholt: „Jetzt kaut er auf den Felgen, was für ihn kein Problem ist. Und das Fressen klappt auch viel besser als mit den Schmerzen, die er hatte.“

Alle Beteiligten hoffen nun, dass sich ein gutes Herz findet, das den Hunde-Senioren aufnehmen und ihm auf seine alten Tage ein liebevolles Zuhause schenken möchte. Es lohne sich, denn Barky sei ein ganz charmantes Kerlchen. Du hast Interesse an Barky? Dann melde dich doch gleich beim Tierheim Köln-Dellbrück unter der Nummer 0221 684926 oder schreib eine Mail an: hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de.