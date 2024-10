NRW-Tierheim gibt Hund ab – zwei Tage später ist er tot

Riesen-Trauer im Tierheim Lüdinghausen (NRW). Erst Mitte Oktober haben sich die Verantwortlichen mit einer dringenden Bitte an Tierfreunde in NRW gewandt. Es ging um einen Hund, der schnellstens vermittelt werden sollte.

Wenige Tage später konnte das Tierheim tatsächlich jemanden finden, der Hunde-Oma „Inga“ aufnehmen wollte. Zwei Tage später erreicht die Tierpfleger die bittere Todes-Meldung.

++ Hunde-Profi Martin Rütter erschüttert über Situation in NRW-Tierheim – „Verstehe ich nicht“ ++

NRW-Tierheim: „Wir sind unendlich traurig“

„Der Himmel hat einen neuen Stern“, teilte das Tierheim Lüdinghausen am späten Sonntagabend (27. Oktober) mit. An diesem Tag erreichte die Tierpfleger die Nachricht, dass Hündin Inga am Vortag verstorben war. „Wir sind unendlich traurig“, ließen die Verantwortlichen ihrer Trauer freien Lauf.

Mehr aus der Region: Hund in NRW auf lebenslänglich im Tierheim? Ein verzweifelter Hilferuf!

Gleichzeitig waren alle Beteiligten auch froh über die Umstände des Todes. Denn Mitte Oktober hatte das Tierheim Lüdinghausen in einem emotionalen Aufruf einen Hospiz-Platz für die betagte Hündin gesucht. Schon da war klar, dass das schwerkranke Tier nicht mehr lange zu leben haben würde. Gesucht wurde ein warmherziger Mensch, der „Inga“ auf seinen letzten Metern noch ein kuscheliges Plätzchen bieten würde.

„Es bricht mir das Herz“

Und tatsächlich sollte sich eine selbstlose Familie finden, die der Hündin einen würdevollen Abschied geben sollte: „Inga hatte das große Glück, dass sie die letzten zwei Tage bei einer liebevollen Pflegefamilie verbringen durfte und das Tierheim nicht das letzte gewesen ist, was Inga gesehen hat“, erklärte das Tierheim Lüdinghausen und bedankte sich herzlich für den Einsatz. Ein Wermutstropfen bleibt: „Wir hätten Euch so gerne viel mehr Zeit miteinander gewünscht!“

Mehr Themen:

Viele Tierfreunde trauern nun um die verstorbene Hündin: „Es bricht mir das Herz und tut mir sehr leid.“ Viele schließen sich aber auch dem Dank an die selbstlosen Tierfreunde an: „Allen, die sich für Inga eingesetzt haben, gebührt ein herzlicher Dank.“

Du möchtest das Tierheim Lüdinghausen bei seinem Einsatz für Tiere helfen? Hier kannst du spenden >>>