Tierheim in NRW vermittelt bissigen Hund – drei Jahre später die überraschende Nachricht

Schon Wochen vor den Weihnachtstagen haben zahlreiche Tierheime in NRW die Vermittlung von Hunden, Katzen und Co. eingestellt. Denn in der Vergangenheit landeten Vierbeiner immer wieder als Überraschung unter dem Baum. Das Ausmaß der Verantwortung war allerdings den Schenkenden dabei nicht immer bewusst. So kamen viele Tiere nach kurzer Zeit wie ein Bumerang zurück in die Einrichtungen. Oder noch schlimmer: Die armen Vierbeiner wurden einfach ausgesetzt.

Weitaus überlegter war die Anschaffung eines Hundes vor Jahren im Tierheim Köln Dellbrück. Im Jahr 2020 entschied sich ein Pärchen dazu, einem echten Pflegefall aus der Einrichtung eine Chance zu geben. Drei Jahre später erhielt das NRW-Tierheim ein Foto: „Dieses Bild soll Mut machen“, freuten sich die Tierschützer über die überraschende Nachricht.

Tierheim in NRW vermittelt bissigen Hund

Es ist eine Geschichte, die Hoffnung macht. Hoffnung darauf, dass auf wirklich jeden Topf ein Deckel passt. Sie dreht sich um Hund Yumak, der wegen seiner Bissigkeit im Tierheim Köln-Dellbrück abgegeben worden war. Jahrelang war der Rüde das Sorgenkind der Tierpflegenden. Denn weil er lieber Zähne statt Pfötchen zeigte, konnte Yumak nicht vermittelt werden. Bis zu einem besonderen Tag im Jahr 2020.

Auch interessant: Mega-Ansturm auf Böller vor Silvester in NRW – doch Kunden schauen in die Röhre! „Ging mal gar nicht“

Da erschien ein Paar im NRW-Tierheim und wollte dem bissigen Vierbeiner eine Chance geben. „Sie wussten um Yumaks Charakter und adoptierten ihn trotzdem“, versicherten die Tierschützer. Und zunächst sollte das Zusammenleben im neuen Zuhause durchaus holprig sein.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Tierheim-Hund schnappt zu

„Der kleine Rüde bekam immer wieder Wutanfälle und meinte es durchaus ernst, wenn er zuschnappte“, erklärte das NRW-Tierheim und ist erstaunt: „Aber seine Leute gaben bewundernswerter Weise nicht auf. Sie gaben ihm alle Zeit der Welt, ließen ihm seinen geforderten Raum und lernten immer mehr, ihren neuen Freund zu lesen.“ Drei Jahre später erhielten die Tierschützer nun ein Update zur Entwicklung des einstigen Sorgenkinds.

Mehr Themen:

Yumak sei zwar „immer noch weit davon entfernt, ein Kuschelhund zu sein, aber das Miteinander klappt super.“ Die Besitzer teilten mit, dass ihr Yumak ihnen mittlerweile viel zurückgebe. „Und sie lieben ihn sehr. Trotz allem, oder vielleicht gerade, weil er so besonders ist.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Tier-Besitzer sind begeistert und berichten von ihren teilweise schwierigen Erfahrungen mit „Problem-Tieren“: Eine Hunde-Besitzerin rät zu Geduld und erntet viel Zustimmung: „Man kann einen Hund mit Vorgeschichte nicht immer ändern, aber seine eigene Einstellung.“