Tierheim in NRW trauert um geliebten Hund – „Es tut so weh“

Der Umgang mit dem Tod gehört zu den schwierigsten Dingen der Welt. Mann kann sich nicht immer darauf vorbereiten und auf einmal ist sie da – eine völlige Leere und Traurigkeit.

Dieses erdrückende Gefühl musste jetzt auch ein Tierheim in NRW erleben, welches einen besonders geliebten Hund nach einem schweren Kampf verloren hat.

Tierheim NRW trauert Joker hinterher

„Der Himmel hat einen neuen Stern. Heute mussten wir schweren Herzens unseren Joker über die Regenbogenbrücke gehen lassen“, so leitet das Tierheim Hilden die letzten Worte an ihren besonderen Langzeitgast ein. Joker kam bereits 2015 in das Tierheim Hilden und galt als „unvermittelbar“.

Der Hund selber litt extrem im Tierheim und konnte sich nie mit der Zwingersituation arrangieren. Aber einen Lichtblick gab es für Joker und dieser trägt den Namen Udo. Udo ist Ehrenamtler und war der beste Menschenfreund von Joker.

Im Tierheim NRW fand Joker neue Freunde

Zusammen mit seiner Ehefrau Chris kümmerten sich die beiden nahezu täglich um Joker. Dadurch kam der einsame Hund in den Genuss von etlichen schönen Spaziergängen, durfte mit zu vielen Veranstaltungen fahren und Abwechslung vom Tierheimalltag genießen.

„Jokers Leben war sicherlich von vielen Regenwolken bedeckt, doch Udo und Chris sorgten täglich für strahlenden Sonnenschein! Vor allem im letzten Jahr durfte Joker auf seine alten Tage immer an ihrer Seite sein und wurde unendlich geliebt“, schreibt das Tierheim Hilden.

Am Donnerstag (16. November) war es dann aber leider so weit: „Heute um 16 Uhr haben wir alle den Kampf gegen den Krebs verloren. Wieder mal. Es zerreißt uns…“, trauert das Tierheim.

Man habe sich ein anderes Ende für den armen Hund gewünscht. Aber das Tierheim Hilden ist sich sicher, dass Joker jetzt ohne Schmerzen wieder über die Wiesen pesen kann und von oben auf alle aufpasst. „Du hast uns allen viel bedeutet und wir sind unendlich traurig…“, schreiben sie zum Abschluss. Mach’s gut, Joker!