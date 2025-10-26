Schicksal von Tierheimhund „Haribo“ schockierte NRW – neue Erkenntnisse in grausamem Fall

Immer wieder werden die Mitarbeiter im Tierheim Düsseldorf mit tragischen Schicksalen konfrontiert. Hunde, Katzen und andere Tiere werden ausgesetzt, misshandelt, medizinisch unterversorgt – in den schlimmsten Fällen können die Tierheime dann kaum noch mehr für die Vierbeiner tun, als ihnen die letzten Wochen bis zum Lebensabend noch möglichst erträglich zu gestalten.

In den letzten Monaten sorgte ein Fall aus der NRW-Landeshauptstadt bundesweit für Aufsehen. Hund „Haribo“ landete im Düsseldorfer Tierheim, nachdem man ihn in einem Wald im Stadtteil Unterbach entdeckt hatte – mutterseelenallein angebunden. Sein Maul war mit Panzerband zugeklebt, darunter klaffte eine offene Wunde über der Hundenase. Auch DER WESTEN hatte über den Fall berichtet <<

Und auch mehrere Wochen später ist es noch nicht ruhig um den Fall „Haribo“ geworden.

NRW-Tierheim nimmt gequälten Hund auf

Nachdem sich das Düsseldorfer Tierheim mit dem Schicksal des armen Labrador-Rüden an die Öffentlichkeit gewendet hatte, meldeten sich zahlreiche interessierte Hundeliebhaber. Sie alle wollten Haribo ein neues Zuhause geben. Schließlich landete der Rüde bei einem Paar aus dem Westerwald. Doch damit ist das Kapitel Haribo in Düsseldorf keinesfalls abgeschlossen – denn niemand will die mutmaßliche Tierquälerei, unter der Haribo leiden musste, ungestraft lassen.

>> Hier kannst du die Bilder ansehen, die das Düsseldorfer Tierheim damals von Haribo im Netz geteilt hat <<

„Wir haben genug Beweise und Informationen sammeln können, um eine Anzeige aufgeben zu können. Mehr dürfen wir leider aktuell nicht mitteilen“, hieß es dazu im Juli noch vom Düsseldorfer Tierheim. Und wie die „Rheinische Post“ berichtet, befassen sich Polizei und Stadtrat auch im Oktober noch immer mit dem Fall Haribo.

Polizei ermittelt im Fall „Haribo“

Torsten Lemmer (Freie Wähler) aus der Ratsgruppe „Tierschutz“ hatte sich beim Tierheim erkundigt, was seit Juli über Haribos Vergangenheit herausgefunden wurde. Das Ergebnis: Ein privater Tierschutzverein meint, Haribo erkannt zu haben – und behauptet, der Labrador habe einer Frau aus dem Kreis Mettmann gehört. Zudem habe man im Internet Anzeigen jener Frau gefunden, in denen sie ihren Labrador zum Verkauf angeboten habe.

Mehr News:

Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Wie die „Rheinische Post“ erfuhr, haben die Beamten auch schon eine Zeugin in Mettmann befragt. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf muss nun anhand der neuen Erkenntnisse entscheiden, ob man im Fall Haribo eine Anklage erheben will. Als Strafe stehen nach aktuellem Stand ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren im Raum.