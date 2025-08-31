Tierheim in NRW vermittelt Hund „Enzo“ – doch er kommt postwendend zurück

Was hat Enzo in seinen jungen Hundejahren schon alles durchmachen müssen! Seine braunen Knopfaugen erzählen eine traurige Geschichte. Der Vierbeiner, der vor Monaten zum ersten Mal in einem NRW-Tierheim landete, scheint vom Pech verfolgt.

Als Welpe musste er schon einiges ertragen, setzten ihn seine Besitzer damals eiskalt auf einem Supermarktparkplatz aus und überließen ihn sich selbst. Im Tierheim angekommen, musste er monatelang auf sein Happy End warten. Doch wie gewonnen, scheint zerronnen.

Hund „Enzo“ wieder zurück im NRW-Tierheim

Zahlreiche Menschen interessierten sich im Tierheim Bergheim eigentlich für das Tier, aber „warum auch immer sprangen alle irgendwann wieder ab“, wundern sich auch die Pfleger aus NRW jetzt auf Facebook. Als dann Interessenten Enzo wirklich haben wollten und zu sich mit nach Hause nahmen, schien das Happy End besiegelt. Doch dann folgte ein schwerer Schlag!

+++ Tierheim Essen sendet Hilferuf – das Ergebnis ist gewaltig +++

„Eigentlich dachte ich, ich freue mich nach einem Urlaub auf ganz viele Tiere und der Enzo wäre nicht dabei. Aber da saß er dann wieder bei uns“, offenbart jetzt eine Mitarbeiterin des Tierheim Bergheim. Denn: Nach nur zwei Tagen wurde der Hund schon wieder bei den Tierpflegern aus NRW abgegeben. Was steckt nur dahinter?

Enzo hat sein eigenes Tempo

Bei den neuen Besitzern von Enzo siegte nach kurzer Zeit die Angst, dass der Hund für die zwei kleinen Kinder der Familie zur Gefahr werden könnte. Das kann die Tierheim-Mitarbeiterin aus NRW aber überhaupt nicht verstehen, sei der Rottweiler doch relativ genügsam.

Jetzt wird erneut nach einem Zuhause für Enzo gesucht – dieses Mal hoffentlich für immer! Die Tierheim-Mitarbeiterin beschreibt den Rottweiler als aktiven Hund, der intelligent ist und gefordert werden will. Er sollte vor allem in erfahrene Hände wandern, die sich mit einem Rottweiler auskennen. Im besten Fall wohnen die neuen Halter im Grünen, denn „Enzo ist ein kleines Landei“, beschreibt die Tierheim-Pflegerin aus NRW das Tier liebevoll. Bleibt zu hoffen, dass der Rüde dieses Mal mehr Glück hat!