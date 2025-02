Tierheim in NRW nimmt Hund auf – und macht heftige Entdeckung im Netz

Mit großen braunen Knopfaugen schaut der gescheckte Hund Filou fröhlich in die Kamera – dabei hat der kleine Vierbeiner eine schwere Zeit hinter sich. Denn jetzt wartet er nicht nur in einem Tierheim in NRW auf ein neues Zuhause, sondern hat auch eine Tortur hinter sich, die selbst die Tierpfleger aus Wesel staunen lässt.

Denn als sie DAS im Netz entdeckten, wollten sie Antworten.

Tierheim NRW: Verkauf von Filou scheiterte – dann wurde er ausgesetzt

So berichten die Tierschützer des Tierheims Wesel, dass am Mittwoch (22. Januar) „Fundhund“ Filou zu ihnen kam. Doch wie die Anführungszeichen schon vermuten lassen, ist der Vierbeiner nicht etwa entlaufen oder im Urlaub verloren gegangen – ganz im Gegenteil. Denn wie sich später herausstellte, wurde das Tier absichtlich ausgesetzt.

So erhärtete sich der Verdacht der Tierpfleger weiter, als sie im Internet entdeckten, dass Filou bei Kleinanzeigen „zum Verkauf angeboten“ wurde. Doch nicht nur das, sie teilten auch prompt einen Screenshot der Anzeige. Dort wurde der Hund für „nur“ 700 Euro angeboten. Offenbar ohne Erfolg – denn Filou wurde ausgesetzt und endete so im Tierheim.

Jetzt geben die Mitarbeiter aus NRW „dem Halter die Chance, sich zu melden und alles zu erklären“. Es geht ihnen aber nicht um eine Rüge oder gar um polizeiliche Ermittlungen, sondern darum, dem Hund die Chance auf ein neues Zuhause zu geben. Und lange mussten sie nicht warten, denn wie eine Tierpflegerin unserer Redaktion mitteilte, meldete sich die ehemalige Besitzerin.

„Die Halterin von Filou hat sich bei uns gemeldet und ihn offiziell für die Vermittlung freigegeben. Sie war mit der Allgemeinsituation überfordert und wusste sich keinen Rat mehr“, so die Erklärung. Doch der Hund muss wohl noch ein bisschen auf ein neues Heim warten, denn „Filou ist nicht ganz einfach. Es wird noch etwa dauern, bis wir ihn gut einschätzen können und er in die Vermittlung gehen darf. Daher bitten wir aktuell auch von Anfragen abzusehen.“

„Die Bestie MENSCH!“: User-Wut wegen Tier-Schicksal

Trotz des guten Endes toben die Tier-Freunde auf Facebook: Sie können nicht nachvollziehen, wie man so etwas seinem eigenen Vierbeiner antun kann. So schreibt etwa eine Userin: „Mittlerweile sehe ich nichts Gutes mehr im Menschen. Zu blöd, um zu erkennen, dass man einen besseren Freund und Wegbegleiter als ein Tier nie haben wird.“ Und auch eine andere Nutzerin wütet: „Die Bestie MENSCH!“

Doch nicht nur die Wut ist groß, sondern auch der Wunsch, dass Filou bald ein neues Zuhause findet. So schreibt etwa ein Hunde-Fan: „Die Daumen sind ganz fest gedrückt. Du wirst ein schönes zu Hause finden, Filou.“