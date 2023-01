Tierheim in NRW macht traurigen Fall öffentlich – Hund auf diese Weise ausgesetzt

Wer sich ein Haustier zulegen möchte, dem sollte im Voraus bewusst sein, welche Aufgaben auf einen zukommen – so weit der Gedanke jedenfalls in der Theorie. In der Praxis sieht es hingegen meist anders aus: In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Fällen, in denen die frischgebackenen Halter ihr Tier doch wieder schnell loswerden wollten. Jetzt machte ein Tierheim in NRW ein besonders trauriges Schicksal öffentlich.

In den sozialen Netzwerken teilte das Tierheim Bocholt (NRW) kurz nach dem Jahreswechsel einen Schnappschuss eines jungen Hundes. Völlig verängstigt blickt der braune Vierbeiner mit seinen Schlappohren in die Kamera. Doch was musste die süße Fellnase in den vergangenen Tagen wohl durchmachen?

Tierheim in NRW startet Aufruf

„Er wurde mit samt seinem Körbchen ausgesetzt“, teilten die Verantwortlichen des Tierheims in NRW mit. Dem namenlosen Hündchen wurde also von heute auf morgen einfach das Zuhause genommen. Stattdessen wurde er lieblos mit seinem Bett inklusive Kuscheldecke auf die Straße gesetzt und somit sich selbst überlassen.

Voller Hoffnung starteten die Verantwortlichen im Tierheim Bocholt nun den Aufruf im Netz: „Wer kennt diesen Hund?“ Doch die Suche blieb bisher ohne Erfolg. Offenbar kommt keinem Menschen der ausgesetzte Hund bekannt vor. Auch ein Chip am Halsband des Tieres mit Details zu dessen Wohnort und Besitzer fehlt.

Tierheim Bocholt in NRW erntet viel Zuspruch

Der kleine Vierbeiner kommt also vorerst im Tierheim in NRW unter – und löst mit seiner Geschichte große Emotionen aus. „Wie herzlos kann man sein? Das ist wirklich unfassbar“ oder „Ich hoffe, jemand erkennt den kleinen Schatz und der ehemalige Besitzer wird zur Rechenschaft gezogen“ lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Neben all dem Mitgefühl wurden dem verlassenen Vierbeiner aber auch schon einige neue Unterkünfte angeboten. „Ich wäre bereit sofort mit meinem Hund vorbeizukommen und ihn kennenzulernen“, schrieb beispielsweise ein Nutzer unter den Post des Tierheims Bocholt. Ganz egal was der Hund in der Vergangenheit also durchmachen musste – ihm winkt hoffentlich eine bessere und vor allem liebevollere Zukunft.