Tierheim in NRW warnt eindringlich vor Hund – „Am besten großen Bogen machen“

Die Tierheime in NRW sind stets darum bemüht, für die Tiere, die bei ihnen ankommen, ein neues angemessenes Zuhause zu finden. Dabei wollen die Mitarbeiter des Tierheims das einzelne Lebewesen möglichst gut beschreiben – und müssen dabei auch zu ehrlichen Worten greifen.

So wie die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim, die einen Hund vermitteln möchten.

Tierheim in NRW mit deutlichen Worten

Das Tierheim Bergheim kommt bei seiner Beschreibung von Vierbeiner Sam direkt zur Sache. „Würde Sam ein T-Shirt tragen, wäre dies wahrscheinlich mit folgenden Worten bedruckt: ‚Alle Tiere sind doof. Absolut alle. Auch Pferde. Und Eichhörnchen'“, heißt es auf der Facebook-Seite der Einrichtung am Freitag (17. November).

Sam, der ursprünglich aus Spanien kommt, hat „seine Artgenossen zum Fressen gerne – und das soll jeder wissen.“ Bei Spaziergängen bellt der Hund jedem entgegenkommenden Tier eine „Schimpftriade um die Ohren“, weshalb man an der frischen Luft „am besten einen großen Bogen um Hunde aller Art“ macht. Doch das ist noch nicht alles.

Tierheim NRW: Hund muss einen Maulkorb tragen

Wie die Tierheim-Mitarbeiter in dem Facebook-Beitrag weiter berichten, bellt der jagdtriebige Sam nicht nur jedes Tier an, sondern will ihm auch hinterher. „Einmal ist er seinem ehemaligen Besitzer entwischt und es kam zu einem Beißvorfall – seitdem hat er Auflagen bekommen und muss einen Maulkorb tragen.“ Deshalb warnen die Mitarbeiter nochmal: „Draußen muss man wirklich aufpassen.“

Umso pflegeleichter soll Sam dann übrigens drinnen sein, nämlich ein „absolut lieber, freundlicher, verschmuster, sanfter und verlässlicher Hund, der auch stundenweise alleine bleiben kann.“

Da der Hund aber nun mal auch nach draußen muss, stellt das Tierheim Bergheim klar, dass Sam hundeerfahrene Menschen braucht, die bereit sind, „Zeit zu investieren, um Sams Verhältnis zu anderen Tieren zu verbessern“ – zum Beispiel auch mithilfe eines Hundetrainers.