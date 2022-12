Tierheim in NRW macht auf trauriges Schicksal aufmerksam – „Werden es wahrscheinlich nie herausfinden“

Viele Tierheime in NRW platzen bereits aus den Nähten. Und dennoch stehen immer wieder vor allem Hundehalter vor ihren Türen und wollen ihre Vierbeiner loswerden. So auch in dem Fall von Attila.

Die Vorbesitzer kamen mit einer spannenden Geschichte zu dem Tierheim Bergheim. Am Ende hatten die Mitarbeiter gar nicht wirklich eine andere Wahl, als den Hund bei sich aufzunehmen. Doch nun haben sie große Zweifel.

Tierheim in NRW: Keiner will Hund Attila

Vor einigen Tagen klopften Besitzer eines Akita-Rüden beim Tierheim Bergheim an, wie die Pfleger nun auf Facebook berichten. Die Halter erzählten den Mitarbeitern, dass sie ihren Hund schweren Herzens wegen des Vermieters abgeben müssten. Vor sechs Jahren sei der Rüde aus Polen in die Familie gekommen – nun müsse er in ein neues Zuhause.

Zunächst hätten sie auch ein neues Herrchen für Attila gefunden, doch der hätte wohl nach einer Woche den Hund einfach bei ihnen vor die Tür gebunden. Deshalb würden sie nun bei dem Tierheim auf der Matte stehen. „Wir mussten sie aber erst einmal vertrösten, weil wir keinen Platz frei hatten. Wir gaben ihnen noch diverse Kontakte von Akita-Nothilfen an die Hand“, so die Pfleger.

Tierheim in NRW hat schlimmen Verdacht

Nach nur einem Tag seien sie wiedergekommen mit einem ernsthaften Vorwand. Denn jetzt würde der Vermieter die Besitzer mit dem Hund nicht mehr ins Haus lassen. Das Tierheim stand mit dem Rücken zur Wand: „Wir nahmen ihn bei uns auf, bekamen noch 5 Euro für die Verpflegung in die Hand gedrückt und haben mit Attila einen weiteren Hund bei uns, für den die Adoptanten vermutlich nicht Schlange stehen werden.“

Denn die Rasse American Akita ist bekannt für ihren eigenwilligen Charakter. Auch das Tierheim Bergheim merkte das schnell bei Attila. Sie haben nun eine schlimme Vermutung: „Vielleicht spielte sein Charakter ja auch eine Rolle bei dem ganzen Hin und Her? Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden.“ Auch viele Tierliebhaber regen sich unter dem Beitrag auf.

Hier ein paar Reaktionen:

Dass der Vermieter sie nicht ins Haus ließ, halte ich für ein Märchen.

Man bekommt Tränen in den Augen, wenn man das liest. Ich hoffe, dass schnell ein wirklich gutes neues Zuhause gefunden wird.

Wie kann man ihn nur abgeben. Wenn ich könnte, würde ich ihn direkt nehmen.

Einfach nur noch traurig.

Wieder mal ein klassisches Beispiel. Am Ende vom Lied ist der Hund der Leittragende.

Dennoch hofft das Tierheim Bergheim, dass sich für Attila ein erfahrener Kenner dieser Rasse finden lässt. Auch viele User auf Facebook drücken dem Rüden die Daumen.