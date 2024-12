Tierheim NRW: Katzen-Ausflug bringt viele zum Weinen – „Ohne Hoffnung“

Rund 390.000 Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen und andere kleine Heimtiere leben in deutschen Tierheimen. Auch Tierheime in NRW suchen händeringend ein neues Zuhause für all die Fundtiere und Heimatlosen. Doch nun rührte eine „ganz besondere Geschichte“ zu Tränen.

Dabei wird eines ganz deutlich: wie gut Tiere Menschen tun können. Sogar todkranken Menschen.

Tierheim NRW: Katzen-Trio besucht todkranke Menschen

Die Menschen, die in Tierheimen wie in NRW arbeiten und helfen, leisten Großes. Denn eines ist sicher: Die Arbeit dort ist nicht immer leicht und es gibt viele traurige Tage. Doch jetzt sorgte eine Aktion für strahlende Gesichter – zumindest bei den Bewohnern eines Hospizes.

Denn dort arbeitet eine Pflegerin, die „Menschen auf ihrem letzten Weg“ begleitet, wie das Tierheim in Köln Dellbrück erzählte. Und genau diese Mitarbeiterin hatte nun die zündende Idee. Sie hat nämlich „zur Zeit drei Katzenbabys in Pflege“ und genau mit diesen kleinen Tierbabys besuchte sie die Gäste eines Hospizes.

+++ Tierheim in NRW bekommt knallhartes Ultimatum auferlegt – sonst „Hunde weg“ +++

„Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr sich die Menschen über die kleinen Katzen freuen“, erinnerte sich ein Pfleger freudig. Besonders Elsbeth Schmitt blieb ihn in Erinnerung, denn „der Katzenbesuch [war] der Höhepunkt der Woche.“ Ebenfalls erzählte sie „unserer Kollegin, [dass sie] ständig an das kleine Trio“ denken muss.

Kein Wunder, dass das Tierheim in NRW „am liebsten mit all unseren Hunden, Katzen und Kleintieren ganz viele Hospize besuchen und den Menschen dort ein Lächeln ins Gesicht zaubern“ würde.

„Wunderbare Idee“: Tierheim in NRW rührt zu Tränen

Nicht nur Elsbeth Schmitt, auch die anderen Tier-Fans waren von der Aktion gerührt. „Da würde ich sofort mitmachen, das wäre mein Herzenswunsch so etwas zu machen. Was eine wunderbare Idee von eurer Mitarbeiterin“, schrieb so eine Userin. „Kein Ding, wollte eh grade weinen. Sollte ich irgendwann im Hospiz sein, wünsche ich mir auch, dass da Tiere sind“, meinte ein weiterer Fan der Tierheim-Aktion.

Hier kannst du einige Bilder des tierischen Ausfluges anschauen:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

„Tiere sind die besten Trostspender und Seelenwärmer“, fügte noch ein weiterer Tier-Liebhaber hinzu. Und wer weiß, vielleicht wird das Tierheim in NRW nun öfters solche tollen Aktionen starten.