Kinder stehen vor Tierheim in NRW – was sie in den Händen halten, rührt zu Tränen

Bei diesem Anblick standen den Mitarbeitenden im Tierheim Hilden am Samstag (4. Oktober) die Tränen in den Augen. Zum Glück aber nicht vor Trauer, sondern vor Rührung.

Denn eine Gruppe von Kindern hatte sich für das Tierheim in NRW eine tolle Überraschung einfallen lassen. Eine willkommene Abwechslung zu den tragischen Schicksalen, mit denen die Mitarbeitenden sonst häufig konfrontiert werden.

Kinder stehen plötzlich vor Tierheim-Tor in NRW

Da standen sie plötzlich vor dem Tierheim-Tor in NRW. Vier Kinder mit einer Spardose in der Hand. „Eine Kindergruppe hat in ihrer Nachbarschaft fleißig gesammelt, um unseren Tieren zu helfen, und uns das gesammelte Geld persönlich vorbeigebracht“, teilte das Tierheim Hilfen bei Facebook mit.

++ Zoo in NRW verliert Besucher-Liebling Timo – Tierfreunde erschüttert: „Herz gebrochen“ ++

Die Aktion sorgte bei allen Anwesenden für große Begeisterung. Siegfried Hornig, zweiter Vorsitzender des NRW-Tierheims nahm die Spendendose der kleinen Tierfreunde dankbar an und lud die Kids auf ein Stück Kuchen in der Cafeteria ein. Danach gab es noch eine Überraschung für die Truppe: Sie durften Kaninchen, Meerschweinchen und Co. im Kleintierhaus aus nächster Nähe betrachten.

++ Gelsenkirchener entrümpelt Keller seiner Mutter – und macht spektakulären Fund ++

„Ihr seid einfach klasse“

„Ein riesengroßes Dankeschön an die kleinen Helfer, ihr seid einfach klasse!“, jubelt das Tierheim Hilden. Und auch Tierfreunde jubeln: „Das ist wirklich wunderbar! Kinder, die sich für Tiere einsetzen, machen unsere Welt besser“, kommentiert eine unter dem Beitrag.

Mehr Themen:

Überschwängliche Lobeshymnen gingen aber nicht nur an die Kinder, sondern auch an deren Eltern, die bei der Erziehung ihrer Sprösslinge wohl nicht alles falsch gemacht zu haben scheinen: „Ihr lieben kleinen Spatzis. Ihr und eure Eltern seid Glanzlichter für diese Welt“, lobt eine und findet: „Empathie und Herz sind so wichtig heutzutage. Schön, dass es solche tollen Kids gibt.“ Wenn dieses Beispiel zum Nachahmen anregt, dürfte wohl keiner etwas zu meckern haben.