NRW-Tierheim verzweifelt beim Anblick dieser Vierbeiner: „Traurig und enttäuscht“

In den Tierheimen leben zahlreiche große und kleine Vierbeiner die auf ein neues Zuhause warten. Doch nicht nur dieser Umstand könnte so manchen tierlieben Fan zu Tränen rühren, sondern auch die Schicksale der Samtpfoten, Fellnasen und Hoppelhasen. Immerhin wurden sie aus teils schlimmen Zuständen gerettet.

Nun wurden zwei Kaninchen, Henri und Coco, am 30. September 2025 als Abgabetiere gebracht – angeblich wegen eines Umzugs. Was für die Mitarbeitenden zunächst nach einem Routinefall klang, entwickelte sich schnell zu einem ernsten Pflegefall.

Tierheim in NRW: Hasen lösen Wirbel aus

„Wir sind wirklich traurig und enttäuscht“, heißt es aus dem Tierheim in NRW. Die ehemalige Besitzerin der beiden Kaninchen hatte zugesagt, sich an den entstehenden Kosten zu beteiligen – doch seit der Abgabe ist sie nicht mehr erreichbar. Und schon als die Tiere ankamen, bot sich den Tierpflegern ein besorgniserregendes Bild: zu lange Krallen, verfilztes Fell, keine Impfungen. Besonders schlimm traf es Kaninchen Henri: Er litt unter starkem Augenausfluss, extrem langen Schneidezähnen und einer Fehlstellung.

„Henri steht seitdem unter tierärztlicher Behandlung“, berichten die Mitarbeiter aus dem Tierheim in Hilden. Der Tränennasenkanal sei auf beiden Seiten komplett verstopft, ein Abstrich wurde gemacht. Das Tier bekommt mehrmals täglich Augentropfen, Schmerzmittel und wird zugefüttert. „Seine Schneidezähne mussten gezogen werden“, so das Tierheim weiter. Mittlerweile frisst Henri wieder selbstständig – alles muss jedoch klein geschnitten werden.

Hasen-Fans sind entsetzt

Für das Tierheim bedeutet das viel Pflege, Zeit und hohe Kosten. Trotzdem geben die Mitarbeitenden nicht auf: „Wir tun alles, damit Henri wieder gesund wird und Coco an seiner Seite bleibt.“ Kein Wunder, dass das Tierheim appelliert: „Bitte überlegt euch gut, ob ihr euer Tier wirklich abgeben müsst – und steht zu eurer Verantwortung. Die Tiere können nichts dafür.“ Natürlich waren auch die Hasen-Fans von dieser Nachricht schockiert. So schreibt ein User unter dem Facebook-Beitrag: „Da fehlen einem einfach die Wort. Die armen Tiere. Zur Anzeige würde ich es auch bringen. Es ist so traurig und beschämend.“

Auch ein anderer User mein entrüstet: „So eine Sauerei. Einfach entsetzlich sowas. Keine Tiere mehr für diese Familie.“ Ein anderer meint: „Aus den Augen aus dem Sinn. Traurig aber wahr.“

Man kann nur sagen, dass die Sache ein gutes Ende nahm: Den Hasen geht es jetzt in dem Tierheim in NRW wesentlich besser – nur bleibt nur noch zu hoffen, dass sie bald ein schönes Zuhause finden.