Tierheim in NRW: Entsetzliches Drama um Vierbeiner! „Alles voller Blut“

Es muss ein entsetzlicher Anblick gewesen sein, der sich Mitarbeitern eines Tierheims in NRW bot. Kürzlich wurden die Tierschützer in Hagen alarmiert und fanden ein völlig blutverschmiertes Tier auf dem Balkon einer Wohnung.

Und nicht nur die Katze war voller Blut – sie lag in einer regelrechten Lache. Ob sie überlebt, ist noch unklar. Und ein weiteres Rätsel beschäftigt jetzt das Tierheim in NRW.

Tierheim in NRW schockiert: Katze blutverschmiert

„Uns erwartete ein erschreckender Anblick“, schildert das Tierheim Hagen. Vor wenigen Tagen waren Mitarbeiter zu einem Notfall in der Minervastraße unweit des S-Bahnhofs Wehringhausen gerufen. Sie konnten kaum glauben, was sie dort vorfanden.

„Alles voller Blut“, berichtet das Tierheim über die schockierenden Szenen. Eine Katze lag auf einem Balkon, blutete so heftig aus Mund und Nase, dass der ganze Balkon und das angrenzende Badezimmerfenster voller Blut waren. „Wirklich schrecklich“, schreibt die Institution. Und das kann wohl jeder nachvollziehen.

„Alle Daumen und Pfoten sind gedrückt“

Was der Samtpfote zugestoßen war, ist völlig unklar. Die Katze wurde sofort in eine Tierklinik gebracht. „Alle Daumen und Pfoten sind gedrückt“, schreiben die Hagener und sorgen sich um das arme Tier. Gleichzeitig stehen sie nun vor einem Rätsel. Denn: In der Wohnung, zu der der Balkon gehört, ist die Katze nicht zuhause. Obendrein ist sie weder gechipt noch kastriert. Gleichzeitig muss sie aber jemandem gehören, ist sich das Tierheim in NRW sicher. Denn die Katze ist so lieb, dass sie kein wildes Tier sein kann.

Wer helfen kann, Informationen über die Katze oder den Vorfall hat, der sich ereignet haben muss, sollte sich schnell an das Hagener Tierheim wenden.