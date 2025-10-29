Seuche grassiert in NRW – Tierheime ziehen die Reißleine

Erst das Tierheim Bergheim, jetzt auch das Tierheim Essen – die Vogelgrippe grassiert und zwingt die Tierheime in NRW zum Handeln. Alle, die bisher Wildvögel aufgenommen haben, verhängen nun Aufnahmestopps.

Um die eigenen Schützlinge zu schützen, sei das die einzige Möglichkeit. Teilweise folgen die Tierheime auch den Anweisungen der jeweiligen Veterinärämter. Wir haben uns mal umgeschaut, wer noch alles Konsequenzen aus der aktuellen Lage zieht.

Tierheime in NRW verhängen Aufnahmestopp wegen Vogelgrippe

„Aus aktuellem Anlass werden wir bis auf Weiteres auch keine Wildvögel abholen. Wenn ihr verletzte oder tote Wildvögel seht oder findet, bitte die Leitstelle der Feuerwehr oder das Veterinäramt informieren.“ Diesen Hinweis lesen Follower des Tierheim Essen aktuell auf der offiziellen Facebookseite der Einrichtung.

Wie bereits berichtet hat auch das Tierheim Bergheim die Reißleine gezogen. „Aufgrund der aktuellen Ausbreitung der Vogelgrippe sind auch wir von unserem zuständigen Veterinäramt angewiesen worden, derzeit keine Wildvögel aufzunehmen. Danke für euer Verständnis.“

Tierheime in NRW bereiten sich vor

Auch in Köln reagieren nun die Einrichtungen in Zollstock und Dellbrück. „Aus aktuellem Anlass, um unseren Bestand vor der Vogelgrippe zu schützen, nehmen wir bis auf Weiteres keine Wildvögel und Tauben (egal welche) mehr auf“, meldet das Tierheim Köln-Zollstock. „Wenn ihr einen hilfsbedürftigen Wildvogel seht, wendet euch bitte an Gut Leidenhausen, Telefon: 02203 9800541.“

Wir haben uns noch in der Region umgeschaut, doch keine weiteren Meldungen in den sozialen Medien gefunden. Auf Nachfrage erklärte das Tierheim Bochum grundsätzlich keine Wildvögel aufzunehmen. Das Tierheim Duisburg konnten wir bisher telefonisch nicht erreichen.