Gefährliche Nachricht im Umlauf – Duisburger Tierheim muss eingreifen!

Tierheime in NRW stoßen immer wieder an ihre Grenzen! Besonders dann, wenn plötzlich Krankheitswellen ausbrechen. Für Mitarbeiter und Tiere kann das schnell kritisch werden. Doch noch belastender wird es, wenn falsche Gerüchte die Runde machen. So geschehen im Tierheim Duisburg.

Dort sah sich das Team gezwungen, auf Facebook mit einem deutlichen Appell zu reagieren.

Tierheim in NRW wehrt sich gegen üble Fake-News

Das Tierheim in Duisburg muss sich gegen heftige Fake-News wehren. Denn im Netz wurde behauptet, dass bei ihnen die Katzenseuche ausgebrochen ist. „Leider kursiert aktuell in mehreren Facebook-Gruppen das Gerücht, dass wir einen Parvo-Ausbruch im Tierheim hätten. Diese Information ist falsch.“

So möchten die Mitarbeiter klarstellen: „Es gibt keinen Parvo-Ausbruch bei uns. Bitte helft uns, diese Falschmeldung zu stoppen und nicht weiterzuverbreiten.“ Denn die unbegründete Panik hat Folgen.

Tierheim in NRW spürt die Konsequenzen

„Seit dem Gerücht steht unser Telefon nicht mehr still – viele verunsicherte Interessentinnen und Interessenten machen sich Sorgen um ihre zukünftigen Tiere. Das kostet uns wertvolle Zeit, die wir eigentlich für die Versorgung unserer Schützlinge brauchen“, berichtet das Tierheim weiter.

++ auch interessant: Katze landet in NRW-Tierheim – als Mitarbeiter den Chip auslesen, fallen sie vom Glauben ab ++

Mit einem weiteren Appell bittet das Team um mehr Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Themen: „Bitte geht verantwortungsvoll mit solchen Informationen um und prüft sie, bevor ihr sie teilt. Gerüchte können ernsthafte Folgen haben – für uns, unsere Tiere und auch für die Menschen, die ihnen ein Zuhause schenken möchten.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Zur Einordnung: Die sogenannte Katzenseuche, medizinisch Parvovirose, ist eine hochansteckende und oft lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Zwar gibt es eine wirksame und gut verträgliche Impfung, doch längst nicht alle Katzen sind geschützt. Entsprechend kommt die Krankheit immer wieder auch in Tierheimen vor. Sie verläuft meist akut und äußert sich zunächst unspezifisch. Betroffene Tiere zeigen Appetitlosigkeit, Apathie und Fieber, später folgen Erbrechen und Durchfall.