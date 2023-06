Tierheim in NRW: Frau will Schließfach am Bahnhof nutzen – beim Öffnen trifft sie der Schlag

Bei den Tierheimen in NRW landen immer wieder Tiere, deren Besitzer sich entweder nicht mehr kümmern konnten oder kümmern wollten. Während einige Menschen immerhin so ehrlich sind, die Tiere bei einem Tierheim in NRW selbst abzugeben, wählen andere leider den feigen Umweg und setzen ihr Tier einfach irgendwo aus.

So ging es auch einem Kaninchen in Düsseldorf, das auf besonders herzlose Art zurückgelassen wurde.

Tierheim in NRW macht traurigen Fund öffentlich

Am Donnerstag (15. Juni) machte das Tierheim Düsseldorf den Fund öffentlich, fand dafür deutliche Worte: „Es wird immer schlimmer!“

So hatte eine Frau das Tier am Hauptbahnhof der Stadt gefunden, wollte eines der Schließfächer nutzen, als sie merkte, dass sich in dem gewählten Fach bereits Inhalt befand.

Sie „staunte nicht schlecht, als sich darin bereits dieses Kaninchen mit Futter- und Wassernapf befand“, schreibt das Tierheim Düsseldorf zu einem Foto des weißen Kaninchens mit süßen Schlappohren.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Fund ließ sowohl die Reisende, als auch die Mitarbeiter des Tierheims sprachlos zurück: „Was ist nur los mit den Leuten!“

Tierheim in NRW: Kaninchen hätte sterben können

Vor allem die Tatsache, dass das kleine Tier in dem Schließfach hätte umkommen können, wenn es nicht rechtzeitig gefunden worden wäre, beschäftigt viele Tierfreunde in der Kommentarspalte auf Facebook.

Mehr Themen:

„Dieses Tierchen wurde zum Glück rechtzeitig entdeckt. Ich möchte nicht wissen, wie viele unserer Mitgeschöpfe durch das Verhalten von Menschen leiden und qualvoll sterben, ohne gefunden zu werden. Traurig“, schreibt etwa eine Frau. „Diese Menschen werden immer rücksichtsloser, einfach grausam!!!“, findet eine andere. Eine weitere Kommentatorin möchte Gerechtigkeit für das hilflose Tier: „Gibt es Kameras an den Schließfächern? Diese Person sollte in die Öffentlichkeitsfahndung. Armer kleiner Kerl……hast was Besseres verdient.“ Andere vermuten, dass man ein „Spielzeug für das Kind“ vor den Ferien schnell entsorgen wollte oder die Besitzer dem Kaninchen überdrüssig geworden wären.

Das Schicksal eines Hundes, der sich in einem Tierheim in NRW befindet, rührt Tierfreunde ebenfalls zu Tränen. Hier mehr dazu.