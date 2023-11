Tierheim in NRW erhält Paket – als die Pfleger genauer hinsehen, kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht

Immer wieder werden Tierheime mit herzzerreißenden Schicksalen konfrontiert. Besitzer, die mit der Haltung ihrer Tiere überfordert sind – oder schlichtweg keine Lust mehr auf ihre vierbeinigen Freunde haben – setzen ihre Hunde, Katzen oder andere Tierchen einfach aus und überlassen sie ihrem Schicksal.

Auch interessant: Tierheim in NRW zeigt blutige Bilder – selbst die Pfleger sind schockiert: „Nur noch rohes Fleisch“

Oftmals ist es allein aufmerksamen Passanten zu verdanken, die die Hilfeschreie der Tiere bemerken und sie ins nächste Tierheim bringen. Von einer ähnlich barmherzigen Geschichte ging auch das Tierheim Düsseldorf (NRW) aus, als eine Frau einen Karton mit drei Meerschweinchen vorbeibrachte. Doch jetzt kommt ein schlimmer Verdacht auf.

Tierheim in NRW: Frau gibt Paket ab

Am Montag (6. November) betrat eine Frau das Tierheim Düsseldorf und gab einen Karton mit drei Meerschweinchen ab. Darin: Das kastrierte Männchen „Wolverine“ und die zwei Weibchen „Minni“ und „Cookie“. Sie gehören der Rasse „Skinny Pig“, auch „Nacktmeerschweinchen“ genannt, an. Diese Tiere seien nicht „krankhaft haarlos“, wie das Tierheim erklärt, sondern das Ergebnis einer Qualzucht.

Die Abgeberin erzählte eine irre Geschichte: Ihre Tochter sei von der Grundschule nach Hause gekommen und habe freudestrahlend den Karton mit den Meerschweinchen mitgebracht. Er sei ihr auf dem Nachhauseweg von einer Jugendlichen im Stadtteil Lierenfeld geschenkt worden.

Mehr News:

Das Tierheim Düsseldorf hatte zunächst keinen Grund, an der Aussage der Frau zu zweifeln und bat via Facebook um Hilfe bei der Identifizierung der mutmaßlichen jugendlichen Besitzerin der Meerschweinchen. Doch mit der Zeit kam ein schlimmer Verdacht beim Tierheim-Team auf.

Tierheim entdeckt erschütternde Wahrheit

„Wir haben Informationen über die Herkunft der Tiere erhalten und können diese anhand von Fotovergleichen bestätigen“, schrieb das Düsseldorfer Tierheim später auf Facebook. Die Erkenntnis: Als Besitzerin der Meerschweinchen kommt keine unbekannte Jugendliche in Frage, sondern jene Frau, die das Paket im Tierheim abgegeben hat!

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Name und Stadtteil lassen laut Tierheim keinen anderen Schluss zu. Die Frau soll zudem bereits in den Herbstferien versucht haben, die Meerschweinchen auf Ebay (!) loszuwerden. „Somit bestätigt sich unser Verdacht, dass wir mit der Geschichte vom Geschenk an die Tochter angelogen wurden“, muss das Tierheim Düsseldorf feststellen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bleibt zu hoffen, dass Wolverine, Minni und Cookie bald ein liebevolleres Zuhause finden.