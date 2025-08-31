Tierheim in NRW findet Tier im Karton – die Botschaft darauf macht betroffen

Nach diesem Erlebnis muss sich das Tierheim Düsseldorf erst einmal sammeln. In den frühen Morgenstunden sah eine Mitarbeiterin des Tierheims in der NRW-Landeshauptstadt am Donnerstag (28. August) einen Mann mit einem Karton in der Hand.

Noch bevor sie reagieren konnte, war der Mann verschwunden. Er hinterließ ein bemitleidenswertes Tier.

Tierheim in NRW öffnet Karton: „Wir sind erschüttert!“

„Wir sind erschüttert“, geben die Verantwortlichen aus dem NRW-Tierheim Einblick in ihr Seelenleben. Eine Kollegin habe beim Anblick des Mannes noch das Tor aufgedrückt, um den Karton entgegenzunehmen. Aber: „Der Besitzer stellte den Karton auf den Boden und rannte weg“, berichten die Tierpflegenden.

Ein aufgeklebter Zettel darauf sprang der Kollegin sofort ins Auge. In der Botschaft hieß es, dass in dem Karton ein etwa drei Jahre alter männlicher Nymphensittich sitze. „Da ich für längere Zeit in eine Krebsbehandlung muss, bin ich leider gezwungen ihn abzugeben“, lautete die aufwühlende Erklärung des Besitzers.

Tierfreunde entsetzt

Wie sich herausstellte, war der Vogel in sehr schlechtem Zustand, viel zu dünn, seine Krallen zu lang. Außerdem sei er auch ziemlich zerrupft, was auf Langeweile oder Milbenbefall hindeute, mutmaßt das Tierheim in NRW und versprach: „Wir werden den Kleinen jetzt erst mal versorgen, damit er zu Kräften kommt.“

Für den Besitzer der Tiere haben Tierfreunde wenig Verständnis: „Hatte selbst Krebs, aber sowas würde ich nicht abziehen“, schreibt eine Userin in die Kommentarspalte. „Wer sein Tier richtig lieb, macht so etwas nicht! Es finden sich Wege in diesen Fällen“, findet auch eine andere Nutzerin.

So sieht es auch das Tierheim Düsseldorf: „Wir appellieren hiermit noch mal an jeden, der sein Tier abgeben muss. Bitte nicht einfach vor das Tor stellen oder irgendwo anbinden, einfach bei uns melden. Wir werden immer eine Lösung finden.“