Tierheim-Pfleger aus NRW teilen zuckersüße Aufnahmen – doch die Geschichte dahinter ist todernst

Nicht nur wir haben im Winter ein großes Bedürfnis, uns in unsere wohlig warmen Wohnungen zurückzuziehen. Auch viele Wildtiere suchen aktuell noch nach einem Unterschlupf für die kalte Jahreszeit. Doch nicht alle sind auch dazu in der Lage, wie ein NRW-Tierheim jetzt mal wieder zeigt.

Gerade Tierbabys können jetzt auf der Strecke bleiben und im schlimmsten Fall sterben, wenn sich ihnen niemand annimmt. Niedliche Aufnahmen aus dem Tierheim Düsseldorf dürften jetzt auf den ersten Blick für Entzücken sorgen. Doch im Text offenbart sich die entsetzliche Wahrheit.

NRW-Tierheim zeigt Schattenseiten auf

Gleich mehrere Igelbabys zogen kürzlich im NRW-Tierheim ein. Ohne die Hilfe der Pfleger hätten sie in freier Wildbahn „keine Chance“ gehabt, wie Tierfreunde jetzt erfahren. „Mit winzigen Spritzen und viel Geduld werden sie großgezogen, bis sie wieder ausgewildert werden können“, ist jetzt auf Facebook zu lesen.

Im Video ist die Fütterung eines kleinen Igeljungen zu sehen. Zunächst wird der kleine Kamerad, der schon über die igeltypischen Stacheln verfügt, tatsächlich mit einer kleinen Spritze gefüttert. In der nächsten Sequenz sehen wir ihn eigenständig Tierfutter fressen. Es sind Aufnahmen, die Tierfreunde direkt ins Herz gehen.

Tierpfleger bitten um Hilfe

„Jede Fütterung bedeutet Hoffnung“, so das Tierheim Düsseldorf. Ob es alle Igelbabys schaffen werden, ist noch ungewiss. Damit die Pfleger die wehrlosen Tierchen aber allesamt gut versorgen und aufpäppeln können, brauchen sie dringend Hilfe.

Wenn du die Aufzucht der kleinen Igelbabys unterstützen willst, kannst du das mit einer Spende via Paypal an das Konto paypal.me/tierheimd. Nenne dabei das Stichwort „KLEINTIERHAUS“, damit deine Spende auch direkt für den Nachwuchs verwendet wird.