Tierheim in NRW schießt gegen Halter – der Grund ist traurig

In solchen Fällen können Tierschützer nur mit dem Kopf schütteln. Was war passiert? Im Zentrum der Aufregung stehen ein Tierheim aus NRW, ein unschuldiger Hund und ein unachtsamer Halter. Aber der Reihe nach.

Der vielleicht am meisten deprimierende Teil an der Arbeit im Tierschutz ist, dass man fast im Tagesrhythmus mit Haltern konfrontiert wird, die sich völlig unüberlegt ein Tier angeschafft hatten und dieses nun loswerden wollen. Auch das Tierheim Düsseldorf wird regelmäßig mit solchen Geschichten konfrontiert – so auch zuletzt, als eine Malinois-Hündin bei dem NRW-Tierheim abgegeben wurde.

NRW-Tierheim am Boden zerstört

„Und schon wieder sitzt eine arme Seele wegen unüberlegter Anschaffung im Tierheim“, beginnt das Tierheim aus NRW seine verzweifelten Schilderungen auf der eigenen Facebook-Seite: „Gestern wurde uns ein junger Hund ins Tierheim gebracht, den man unüberlegt angeschafft hatte und der dann wegen Überforderung abgegeben wurde . Es handelt sich hierbei um eine 8 Monate alte Malinois-Hündin, die natürlich mitten in ihrer Entwicklung ist.“

Der Malinois ist ein belgischer Schäferhund, der extrem arbeitsfreudig ist. Polizei und Feuerwehr setzen häufig Malinois ein, damit sie Drogen, Sprengmittel oder Personen aufspüren. Als Haushund ist der Malinois wegen seines Wesens enorm anspruchsvoll und stellt an seine Halter hohe Anforderungen.

NRW: Tierheim-Mitarbeiterin gebissen

Diesen Anforderungen wurde der Halter im genannten Fall des Düsseldorfer Tierheims offensichtlich nicht ansatzweise gerecht. „Aus lauter Stress und Panik hat sie bei der Abgabe direkt unsere Pflegerin gebissen, sodass diese ins Krankenhaus musste“, schreibt das NRW-Tierheim.

Die Hündin trifft dabei keine Schuld. Sie hatte in ihrem bisherigen Leben einfach nicht die Erziehung erhalten, die ein solches Tier unbedingt braucht. „Was muss der Hund erlebt haben, dass er so unter Angst ist? Jetzt sitzt sie bei uns und weiß gar nicht, was los ist“, schreibt das Tierheim verzweifelt.

Tierheim mit Bitte an Halter

Die klare Bitte des Düsseldorfer Tierheims an potenzielle Halter: „Warum müssen die Tiere leiden, nur weil der Mensch sich nicht richtig über eine Haltung informiert? Deswegen bitten wir inständig: holen Sie sich keinen Hund über eBay oder über irgendwelche Anzeigen.“

Stattdessen sollen Interessenten sich an Tierheime wenden und sich vor der Adoption eines Hundes bestens informieren. Nur so könne sichergestellt werden, dass das Zusammenleben zwischen Hund und Mensch sowohl für den Vier- als auch den Zweibeiner ein Erfolg wird.